Nhậu say, một thanh niên bị đâm tử vong

(PLO)- Ngày 26-8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giữ hình sự nghi can Hà Văn Kim Hoàng (sinh năm 1996, ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự) để điều tra làm rõ hành vi giết người.