Nhậu say, tài xế taxi cán chết đồng nghiệp

Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Phúc Đạt (SN 1990, trú tại TP Vinh) - tài xế taxi - về tội “Giết người”.

Bị can Trinh Phúc Đạt tại trại tạm giam Nghi Kim (Ảnh: Vũ Đồng)

Trước đó, khoảng 19h ngày 14/10, sau khi uống rượu tại một quán gần Trạm thu phí cầu Bến Thủy 2 (thuộc địa phận xóm 9, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), giữa Đạt và anh Nguyễn Ngọc Anh (SN 1984, tài xế taxi cùng khu vực) xảy ra mâu thuẫn.

Anh Anh đã cầm gạch đuổi theo và ném khiến Đạt phải chạy vào trong xe taxi để cố thủ. Do anh Anh vẫn đe dọa, thách thức nên Đạt đã lao thẳng ô tô vào người Anh làm anh Anh ngã xuống đường. Sau đó, Đạt tiếp tục điều khiển xe vòng lại đè ngang qua người anh Ngọc Anh 2 lần nữa rồi lái xe bỏ chạy.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh Anh đã tử vong. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp với phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An và các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung lực lượng truy bắt đối tượng.

Trên đường bỏ chạy được khoảng 30 km, lúc 20h30 phút cùng ngày, Đạt đã đến cơ quan Công an huyện Thanh Chương để đầu thú. Sau khi tiến hành lệnh bắt khẩn cấp, Đạt đang bị tạm giam bốn tháng tại trại tạm giam Nghi Kim thuộc Công an Nghệ An.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Doãn Hòa (Dân trí)