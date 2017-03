Nhậu xỉn dùng dao đâm công an

Ngày 5/9, Công an quận 12 (TP.HCM) tạm giữ Phạm Ngọc Huy (25 tuổi) ở Quảng Ngãi về hành vi Chống người thi hành công vụ. Riêng Trần Sỹ Đông (27 tuổi, ở Khánh Hòa) đang được cơ quan điều tra làm rõ hành vi liên quan.

Khuya ngày 3/9, trước nhà số 70, thuộc tổ 31, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, công an phường phát hiện một tụ điểm đánh bài nhỏ nên yêu cầu những người đang chơi giải tán.

Huy đang nhậu ở nhà kế bên chạy qua lớn tiếng cự cãi với tổ công an. Đã say, Huy về nhà lấy dao, cùng Đông xông ra tấn công tổ công an làm Trung úy Nguyễn Thái Bình bị thương ở tay.

Công an phường Trung Mỹ Tây cử thêm lực lượng đến hỗ trợ, khống chế bắt giữ Huy và Đông, lập hồ sơ chuyển công an quận 12 xử lý.