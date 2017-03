Nhậu xỉn giết vợ, giết luôn vợ chồng hàng xóm

Theo TR.TÂN (TTO)



Cơ quan công an cũng cử lực lượng canh giữ nghiêm ngặt đối tượng gây án đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jut.Trước đó ngày 20-8, ông Hoàng Văn Bích (49 tuổi, dân tộc Nùng, trú thôn Quyết Tâm, xã Ea Pô, Cư Jut, Đắk Nông) mời hàng xóm đến nhà ăn rằm tháng bảy và uống nhiều rượu. Sau khi nhậu xong, ông Bích chở vợ là bà H.T.N. (47 tuổi) vào chòi rẫy tại khu vực Ba Tầng canh rẫy. Khoảng 19g cùng ngày vợ chồng ông Bích tiếp tục mời hai người hàng xóm sang chòi rẫy nhà mình uống rượu tiếp.Trong lúc mọi người đang uống rượu, vợ chồng ông Bích xích mích, cãi vã lẫn nhau. Ông Bích đánh vợ nhưng được một trong hai người hàng xóm tên So can ngăn nên đã đẩy đánh ông So. Sau đó, ông Bích tiếp tục đánh vợ và dùng dao gọt trái cây đâm vợ một nhát vào ngực rồi cầm một con dao bỏ đi.Người dân xung quanh phát hiện bà N. bị thương đưa đi cấp cứu nhưng bà N. tử vong trên đường đến bệnh viện.Chưa hết bàng hoàng sau cái chết của bà N., mọi người lại nghe tiếng khóc thét ở nhà gia đình ông Đ.V.S. (45 tuổi), bà T.T.B. (44 tuổi). Gia đình ông S. cho biết đang ngồi ăn cơm thì thấy ông Bích mang dao vào nhà, ông S. chưa biết chuyện gì thì ông Bích đâm một nhát vào ngực khiến ông chết tại chỗ, bà B. vào cứu chồng cũng bị ông Bích đâm một nhát vào tim và cũng tử vong tại chỗ…Ông Lục Văn Lạc - phó trưởng công an xã Ea Pô, cho biết sau khi nghe tin báo ông Bích đánh vợ trong chòi rẫy, công an xã đã được điều động vào hiện trường ngăn chặn nhưng vào đến nơi thì bà N. đang trên đường đi cấp cứu. Khi công an xã và người dân đang vây tìm thì ông Bích lại gây ra cái chết của ông S., bà B. bên chòi rẫy gia đình.Mọi người tỏa ra đi tìm thì phát hiện ông Bích đang uống thuốc trừ sâu tự tử phía sau chòi rẫy của mình nên đã bắt giữ và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jut.Ông Lạc nói thêm năm 1996, ông Bích đâm chết một người, làm bị thương hai người, mới chấp hành án phạt tù 16 năm trở về địa phương gần 1 năm nay. Từ khi đi tù về, ông Bích vẫn thường xuyên đánh chửi vợ con và gây gổ với hàng xóm, công an xã từng lập biên bản, buộc ông Bích phải cam kết không gây rối trật tự nữa.Ông Lạc cho biết vài tháng trước, ông S. và ông Bích có xích mích và ông S. có đánh ông Bích bị thương nhẹ ở đầu. Có thể vì thế sau khi gây ra cái chết của vợ, ông Bích sang nhà ông S. để trả thù. Hiện hoàn cảnh gia đình ông S. rất đáng thương vì ông S. còn mẹ già và sáu người con. UBND xã đang vận động nhân dân, các ban ngành quyên góp để hỗ trợ gia đình ông S.