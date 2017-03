Nhậu xỉn, tưởng chửi mình nên đâm chết người

Theo cáo trạng, Thực sinh ra và lớn lên tại Nghệ An nhưng đi làm thuê phụ hồ kiếm sống ở nhiều địa phương khác nhau. Đầu năm 1996, Thực vào Đắk Lắk làm công nhân kiếm sống.

Ngày 15-9-1996, sau khi nhậu thịt cho với bạn, trên đường trở về nhà, Thực gặp anh Trần Văn Hoàng và Phạm Văn Thịnh (nhân viên bảo vệ Trạm bê tông Công ty 710) có trụ sở gần đó. Lúc này, do sẵn hơi men trong người, nghe anh Hoàng nói lớn tiếng với bạn, Thực tưởng anh Hoàng chửi mình nên hỏi “Tụi mày nói gì tao?”. Anh Hoàng trả lời:“Tao nói thằng này chứ không nói gì mày”.

Chuyện lẽ ra đã không có gì, nhưng do nhậu xỉn, không làm chủ được bản thân, Thực cho rằng anh Hoàng chửi mình nên chạy vào nhà người dân bên đường lấy 1 con dao đuổi theo đâm một nhát vào bụng bên phải làm anh Hoàng ngã gục xuống đất và chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Thực bỏ trốn về Nghệ An làm thuê một thời gian dài, dùng tên giả là Phạm Văn Dụng rồi lấy vợ, sinh con làm ăn sinh sống và xem như không có chuyện gì. Cho đến ngày 24-10-2013 thì bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt giữ theo lệnh truy nã Công an tỉnh Đắk Lắk.

Chu Du - Nguyên Thảo