Nhậu xong, 40 thanh niên hành hung nữ nhân viên

Clip nhóm thanh niên hành hung nữ nhân viên. Nguồn: YouTube

Mới đây, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip dài hơn hai phút kèm mô tả một nhóm thực khách có hành vi hành hung nữ nhân viên và đập phá quán ăn.

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 20 giờ 20 ngày 10-12 tại quán ăn HN trên đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một nhóm thanh niên khoảng 40 người tới quán ăn và ngồi rải rác tại nhiều bàn khác nhau.

Quá trình nhậu, nhóm này liên tục gây sự với khách ở các bàn bên cạnh. Chưa dừng lại, sau khi ăn xong cả nhóm không những không thanh toán tiền (tổng số hơn 17 triệu đồng) mà còn tụ tập xung quanh quầy thu ngân để chửi bới.



Nhóm thanh niên hành hung nữ nhân viên sau khi nhậu xong (ảnh cắt từ clip).

Lời qua tiếng lại, nhóm thanh niên dùng các đồ vật trên bàn ném vào người hai nữ nhân viên. Một số người lao vào trong giật tóc, đánh vào đầu khiến một nữ thu ngân ngã khỏi ghế, rơi mạnh xuống đất. Sự việc chỉ dừng lại khi Công an phường Nhân Chính có mặt.

Ông Nguyễn Lê Nhật Huy (chủ quán HN) cho biết vụ việc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của mình.

“Nhóm thanh niên đã làm hư hỏng một số tài sản, khiến nhiều nhân viên của quán đến thời điểm này vẫn còn lo lắng, sợ hãi. Riêng nhân viên thu ngân bị đánh khiến sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều. Bên cạnh đó sau khi sự việc xảy ra, khách hàng đến quán chúng tôi đã giảm tương đối” - ông Huy nói.



Quán HN, nơi xảy ra vụ hành hung.

Chủ quán này cũng cho hay trong nhóm khoảng 40 người có một phụ nữ quen biết với mình. Hiện tại ông cùng các nhân viên đang rất mong cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết đơn vị đã tiếp nhận sự việc. Tuy nhiên, do đang trong quá trình điều ra nên công an chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.