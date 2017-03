Nhậu xong, rủ nhau chặn ô tô để cướp

Theo thông tin từ cơ quan công an huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) cho biết, vào lúc 21h ngày 18/12/2012 hai đối tượng là Hà Huy Long (SN 1991) quê ở xã Cẩm Hưng và Nguyễn Trọng Hải (SN 1991) quê ở Cẩm Trung, Cẩm Xuyên ( Hà Tĩnh) đã rủ nhau uống rượu tại quán VA ở ngã ba cảng Vũng Áng. Sau khi uống xong tên Hải điều khiển chiếc xe máy mang BKS 38N5-5569 chở Long chạy ra quốc lộ 1A theo hướng Nam- Bắc. Trên đường đi Long bàn cách chặn xe ô tô để kiếm tiền tiêu xài nên Hải liền đồng ý.

Sau khi lên kế hoạch, cả hai đối tượng này đã bám đuổi theo chiếc xe tải mang BKS 88C-01999 chạy cùng chiều rồi vượt lên trước, ra hiệu ép chiếc xe dừng lại. Nhưng lái xe không chịu dừng, cả hai đối tượng tiếp tục bám đuổi hơn 15km đến địa phận xã Kỳ Khang thì lái xe ô tô buộc phải dừng lại xuống xe vả hỏi “Có việc gì đó các anh ơi?”.

Lúc này cả hai tên Hải và Long nói “Bọn mày có thuốc cho chúng tao xin một điếu”. Lái xe trả lời “Em không hút thuốc, ra ngoài này em mua cho” rồi lái xe tiếp tục lên xe chạy.

Hai đối tượng Long và Hải tại cơ quan Công an Kỳ Anh

Không buông tha con mồi, Hải và Long lại quyết truy đuổi và chèn ép chiếc xe tải. Khi đến gần cây xăng thuộc địa phận xã Kỳ Phong (Kỳ Anh) lái xe buộc phải dừng lại. Ngay lúc đó tên Hải chạy chiếc xe máy lên chặn trước đầu xe ô tô và bảo tài xế vào trong quán uống rượu, nhưng lái xe không vào. Thấy vậy Hải liền ra giá “ Bây giờ anh phải đưa cho bọn này 1.000.000 đồng mới được đi khỏi đây”.

Trước tình thế bất lợi, tài xế phải cố thủ trong xe và nhất quyết không chịu đưa tiền. Thấy vậy, Hải và Long liền gọi thêm hai người bạn là Võ Duy Khánh và Tín đều quê ở huyện Cẩm Xuyên đến dàn hàng bao vây trước đầu xe để tiếp tục đe dọa lái xe phải đưa tiền.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng Công an xã Kỳ Phong đã phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh ra ngay hiện trường, khống chế và bắt gọn các đối tượng đưa về đồn công an.

Hiện Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam hai đối tượng là Nguyễn Trọng Hải và Hà Huy Long để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Minh Đức (Dân trí)