Nhảy sông trốn công an bắt bạc, chết đuối tay vẫn cầm nắm tiền

Ông Nguyễn Xuân Bỗng, Phó Trường Công an xã Thạch Hưng TP. Hà Tĩnh cho biết: Khoảng 9h15 ngày 27/2, tại sông Rào Cái, đoạn giáp ranh giữa xã Thạch Tượng huyện Thạch Hà và Thạch Hưng, chính quyền và người dân đã tìm thấy thi thể anh Trần Hồ Bình (SN 1991), trú xóm Trung Hưng, xã Thạch Hưng).



Ông Bỗng thông tin, trước đó, khoảng 21h đêm 26/2, tại lán nuôi tôm thuộc địa phận xã Thạch Tượng, huyện Thạch Hà có một nhóm thanh niên đang say sưa đánh bạc, Công an xã Thạch Tượng phát hiện, đột nhập để truy bắt. Phát hiện có công an tới nên cả nhóm bỏ chạy toán loạn. Đêm tối, một số thanh niên đã nhảy sông bơi qua bên này hòng thoát thân, trong đó có Trần Hồ Bình.



Một lúc sau không thấy Bình lên bờ, 2 người quay lại tìm không thấy nên đã đến chính quyền địa phương khai báo sự việc.



Nhận được tin báo, chính quyền và người dân xã Thạch Hưng, TP.Hà Tĩnh đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm từ 22h30 ngày 26/2, đến sáng 27/2 thì tìm được thi thể nạn nhân trong tình trạng co quắp, chân đi giày đen, mặc áo phông, quần bò, tay còn cầm một nắm tiền.



Sau khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, người nhà đã đưa thi thể nạn nhân về mai táng.



Theo Trang Hoàng (Lao Động)