Nhảy vào biển lửa cứu con, người mẹ bị bỏng nguy kịch

Theo đó, vào khoảng 16h chiều 22/4, khi chị Danh đang chuẩn bị nấu ăn ở dưới bếp thì 2 con là Cụt Thị Kim Dung (5 tuổi) và Cụt Thị Yến Nhi (2 tuổi) chạy đến nghịch can xăng khiến xăng đổ và bén lửa, bùng cháy dữ dội. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm phòng ngủ.

Chị Danh nghĩ các con đang mắc kẹt trong phòng nên lao vào phòng cứu con bất chấp lửa bùng cháy dữ dội khiến chị bị bỏng nặng.

Phát hiện đám cháy, người dân sống cạnh nhà đã tới ứng cứu và đưa chị xuống bệnh viện tuyến huyện. Tuy nhiên, do bị bỏng nặng nên bệnh viện huyện đã chuyển chị Danh xuống viện tỉnh ngay trong đêm

Theo BS Long, hiện tiên lượng về bệnh nhân rất xấu, không thể nói trước được, bệnh viện đã giới thiệu người nhà chuyển bệnh nhân ra Hà Nội nhưng gia đình không có điều kiện nên xin ở lại viện.

Được biết, nhà chị Danh mới bán xăng lẻ nên để 2 can xăng (1 can loại 10 lít và 1 can 5 lít) trong nhà, khi nào có người hỏi mua thì mang ra bán./.