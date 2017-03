Nhét tiền vào va ly của cán bộ điều tra

Trưa ngày 13-9, giám đốc Công an tỉnh Long An tặng giấy khen cùng tiền thưởng đột xuất cho đại úy Nguyễn Thanh Cao, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, do đã có hành động liêm khiết, không nhận hối lộ.

Ngày 5-8, đại úy Cao được phân công tham gia khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Trung Lương - TPHCM tại vị trí km 18, qua xã Thanh Phú, huyện Bến Lức - Long An.

Tại hiện trường có xe ô tô số 53S-8894 do Tăng Quốc Hòa (ngụ TP Cần Thơ) điều khiển và xe ô tô tải số 54U.0760 do Nguyễn Phương Đại (ngụ TP Mỹ Tho - Tiền Giang) cầm lái.

Trong lúc đang kiểm tra hiện trường thì vợ của Hòa là Nguyễn Ngọc Yến Phương đến nói nhỏ với đại úy Cao là cho nhẹ tội, sau đó nhét một cọc tiền vào va ly. Đại úy Cao từ chối nhưng Phương vẫn bỏ vào rồi đi nơi khác.

Sự việc được đại úy Cao báo lại lãnh đạo phòng và giao nộp lại cọc tiền trên là 5 triệu đồng.