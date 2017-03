Nhiệt độ Sapa dưới 0 độ C

Khu vực lưng đỉnh dãy núi Hoàng Liên Sơn quan sát được cả một vùng trắng xoá. Du khách thích thú với hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Nhiều người háo hức chụp ảnh cùng sương muối, bất chấp giá rét.

Nhưng với người trồng rau, sương muối gây thiệt hại nặng. Các tinh thể băng bám vào thân, lá cây, ngăn cản sự vận chuyển nước, dinh dưỡng để nuôi cây. Chỉ sau một vài ngày, cây non sẽ bị táp lá, héo rũ.

Tại các khu vực khác của Lào Cai, nhiệt độ sớm nay giảm rất thấp. Như tại trạm khí tượng Sapa (cách mặt đất khoảng 2 m) chỉ 3 độ C, Bắc Hà 5 độ C.

Đây là nhiệt độ thấp nhất từ đầu mùa đông 2008-2009 đến nay và lần thứ hai Sapa có sương muối. Trước đó, vào ngày 28-29/11 người dân thị trấn đã bắt gặp hiện tượng này.

Hôm nay, nhiệt độ tại một số khu vực miền núi phía Bắc xuống thấp hơn hôm trước, như Sơn La chỉ 4 độ C, Việt Trì xuống 11 độ C (giảm 1-2 độ C). Trung tâm Hà Nội 13 độ C.

Theo một chuyên gia khí tượng Lào Cai, sương muối xuất hiện vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 là đặc biệt hiếm. Cách đây 13 năm, tháng 11/1995, Lào Cai từng xuất hiện sương muối.

"Khả năng thời tiết tháng 12/2008 sẽ có nhiều nét tương đồng với tháng 12/1995, nghĩa là sương muối xuất hiện nhiều và cường độ nặng hơn", chuyên gia này nhận định.