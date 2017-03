Nhiều ẩn khuất trong vụ vỡ nợ 22 tỷ đồng

Mặc dù vụ án đã được cơ quan CSĐT khởi tố, nhưng nhiều người cho rằng để huy động được số tiền lớn và nhanh một cách chóng mặt như vậy, bà Nguyễn Thị Sạnh (51 tuổi, ngụ KP3, thị trấn Chơn Thành) phải có người “chống lưng” phía sau?

Bà Thủy và bà Liên bức xúc sau khi bà Sạnh vay tiền rồi tuyên bố... không có khả năng chi trả

VAY HÀNG CHỤC TỶ ĐỒNG CHO... ĐỒNG NGHIỆP CỦA CHỒNG?

Bà Nguyễn Thị Liên, một trong nhiều bị hại của bà Sạnh cho biết, do quen biết nên khi bà Sạnh hỏi vay tiền để giúp đồng nghiệp của chồng, anh em bạn bè làm ăn, những người cho vay đã sẵn sàng giúp đỡ. Sau khi huy động được khoản tiền khoảng 22 tỷ đồng, bà Sạnh tuyên bố vỡ nợ và hết khả năng chi trả. Những nạn nhân của bà Sạnh, người thì bị nhồi máu cơ tim, người thì đột quỵ, không ít gia đình ly tán vì bỗng chốc mất tiền tỷ do bị quỵt nợ.

Bà Ngô Thị Thanh, một nạn nhân khác tố cáo: “Khi chúng tôi đến đòi nợ thì bị ông Trần Hoàng Sơn, chồng bà Sạnh đã dùng những lời lẽ thô tục xua đuổi. Tìm hiểu, chúng tôi được biết bà Sạnh không hề giúp đỡ ai mà dùng hết số tiền vay để mua đất, xây nhà, mua xe hơi, mua rẫy...”.

Điều bất ngờ là sau khi tuyên bố mất khả năng chi trả vào tháng 4-2010 và để đối phó với các chủ nợ trong việc quỵt tiền, ngày 19-5-2010, bà Sạnh đã viết đơn cầu cứu đến UBND thị trấn Chơn Thành với nội dung: “Từ năm 2005, do việc buôn bán có nhiều người nợ, bị thâm hụt vốn nên tôi đã tự ý vay nợ với lãi suất từ 3 đến 9% để bù vào khoản tiền thiếu hụt. Trong khi đó, tôi không tính lãi cho những ai thiếu nợ mình nên thâm hụt ngày một nặng. Bị các chủ nợ đòi gay gắt, hù dọa, thậm chí đến nhà đập phá làm cho tôi hoảng sợ, bế tắc và thấy có lỗi với gia đình nên đã tìm đến cái chết... Vì vậy, tôi viết đơn này xin chính quyền địa phương giúp đỡ tôi trong việc thỏa thuận giải quyết nợ”.

Nhận được đơn của bà Sạnh, UBND thị trấn Chơn Thành đã giao cho cán bộ thị trấn tham gia giải quyết giúp bà Sạnh từ ngày 24-5 đến ngày 11-6-2010 (công văn số 52/UBND ngày 24-5-2010). Khi có được giấy giao việc từ UBND thị trấn, bà Sạnh lấy đó làm phao cứu sinh để đối phó với các chủ nợ. Thực tế, các chủ nợ cho rằng mục đích trong giấy ghi nợ của bà Sạnh là để giúp đỡ đồng nghiệp và bạn bè của chồng, nay lật lọng lại là do kinh doanh thua lỗ để xù nợ (?).

PHẢI CÓ NGƯỜI TIẾP TAY!

Những chủ nợ của bà Sạnh cho rằng: “Vì là chỗ quen biết, hơn nữa chồng bà Sạnh là ông Trần Hoàng Sơn - khi đó là Viện trưởng VKSND huyện Hớn Quản, là cán bộ làm trong cơ quan bảo vệ pháp luật nên mọi người tin tưởng. Khi mọi việc đổ bể, mọi người cũng sợ “oai” của ông viện trưởng nên chỉ cố gắng tìm đến nhà năn nỉ được đồng nào hay đồng đó. Nhưng ông Sơn và gia đình luôn thể hiện sự thiếu thiện chí, thậm chí còn lên giọng thách thức.

Không dừng lại ở đó, sau khi có công văn số 52/UBND của UBND thị trấn Chơn Thành mấy ngày, bà Sạnh đã làm đơn xin bán nhà và rẫy cao su để trả nợ ngân hàng. Trước đó, để đối phó với việc trả nợ của bà Sạnh, ông Sơn đã tổ chức họp gia đình và ra một biên bản thỏa thuận về phân chia tài sản. Trong đó, ông Sơn và hai con của mình nắm giữ phần nhiều tài sản của gia đình để “đảm bảo quyền lợi cho ông Sơn và các con”. Còn bà Sạnh chỉ được 9 thửa đất trồng cao su, tiêu và đất thổ cư với diện tích khoảng 62.000m2. Gia đình ông Sơn cũng thống nhất bà Sạnh có nghĩa vụ phát mãi tài sản được chia để trả nợ ngân hàng. Ông Sơn cùng các con có nhiệm vụ phát mãi để trả nợ các khoản nợ chung (nếu có). Dư luận cho rằng, việc phân chia tài sản của ông Sơn là một hành động để giữ lại khối tài sản do vợ mình vay mượn mà có. Những khoản nợ bà Sạnh thì ông Sơn để cho vợ mình tùy ý giải quyết!?

Theo bà Nguyễn Thị Liên và Ngô Thị Thanh: “Nếu không có sự trợ giúp từ ông Sơn, bà Sạnh không thể nào huy động được số tiền lớn đến vậy. Vì có không ít trường hợp ông Sơn đã đứng ra đặt vấn đề vay và trực tiếp lấy tiền. Điều vô lý ở chỗ, con gái của bà Sạnh (mới 25 tuổi) và đang là nhân viên hợp đồng cho một đơn vị hành chính ở huyện, nhưng lại có số tài sản lớn như đất đai, vườn cao su trị giá hàng tỷ đồng”. Ngoài ra, theo một số chủ nợ, trong tháng 4-2010, bà Sạnh đã sang nhượng một lô đất tại đường số 8, thị trấn Chơn Thành với giá 750 triệu đồng nhưng hợp đồng này chỉ ghi 200 triệu đồng.

Cũng theo bà Thanh, sau khi tuyên bố vỡ nợ, bà Sạnh tự viết ra danh sách lên tới 18 người cho gia đình bà Sạnh vay tiền không tính lãi? “Chắc chắn đây là danh sách ảo bà Sạnh lập ra để hòng trốn nợ, vì trong danh sách 18 chủ nợ nêu trên, có chủ nợ cuộc sống rất khó khăn, phải chạy ăn từng ngày thì lấy tiền đâu ra để cho bà Sạnh vay, lại còn vay không lấy lãi?”, bà Thanh bức xúc.

Thượng tá Văn Quang Tiến, Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Phước cho biết: căn cứ vào đơn tố cáo của công dân đối với bà Nguyễn Thị Sạnh và kết quả tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Sạnh vì hành vi lợi dụng lòng tin của người khác, huy động vay tiền với lãi suất cao sử dụng vào mục đích cá nhân rồi tuyên bố mất khả năng chi trả, không trả lại tiền đã vay.



Theo HIẾU THÀNH (CATP)