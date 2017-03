Nhiều cán bộ Thái Nguyên bị nhắn tin đe dọa

Nạn nhân đầu tiên bị nhắn tin dọa giết là ông Lê Đình Linh, Trưởng ban Đền bù giải phóng mặt bằng của tỉnh. Ông Linh bị một đối tượng cho rằng việc làm của ông đã gây thiệt hại cho gia đình hắn nên đã tìm mọi cách có được số điện thoại của ông Linh, nhiều lần nhắn tin, gọi điện đe dọa giết bản thân, vợ và các con ông.

Sau ông Linh, đến lượt ông Bùi Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên và gia đình ông. Qua các tin nhắn, đối tượng còn cho biết, nguyên nhân hắn giết gia đình ông Hòa vì ông đã gây thiệt hại về đất đai cho đại ca hắn nên hắn sẽ làm hại cả gia đình bằng những "chiêu" sặc mùi xã hội đen như: truyền nhiễm HIV, nổ mìn, gây tai nạn...

Lo sợ về sự an toàn tính mạng cho bản thân, gia đình nên ông Hòa đã đến công an TP Thái Nguyên trình báo. Ngay khi nhận được tin, Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với các lực lượng khác nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Nguyên xác định thủ phạm là Đỗ Văn Hạnh (38 tuổi), ở phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, hiện đang ở cùng vợ tại Cổ Nhuế, Hà Nội. Cơ quan Công an đã thu giữ 1 điện thoại di động Hạnh dùng để nhắn tin đe dọa ông Hòa.

Sở dĩ Hạnh đe dọa ông Hòa vì bố vợ hắn là ông Vương Thành Minh, ở tổ 9, phường Túc Duyên bị bắt vì có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bị 5 năm tù giam; ngoài ra còn phải chịu hình phạt bổ sung bằng tiền là 30 triệu đồng.

Năm 2003, cơ quan thi hành án tỉnh Thái Nguyên đã kê biên tài sản của ông Minh là 99,5m2 đất, phát mại để lấy tiền thi hành án.

Sau khi cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên phát mại và tổ chức bán đấu giá mảnh đất trên, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người mua, với trách nhiệm là Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách về lĩnh vực này, ông Bùi Xuân Hòa đã ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất trên cho chủ mới.

Tuy nhiên, Hạnh không đồng ý với quyết định trên vì cho rằng cơ quan Thi hành án tỉnh Thái Nguyên tước đoạt đất của gia đình hắn và ông Hòa là người thông đồng với Trưởng phòng Thi hành án để làm việc trên. Chính vì vậy, hắn đã tìm cách trả thù.

Sau khi biết số điện thoại của ông Hòa, Hạnh đã mua 1 sim điện thoại nhắn tin đe dọa, sau đó ném xuống cống nước để phi tang. Hắn không ngờ, dù thủ đoạn gian xảo đến đâu, cuối cùng cũng bị bại lộ. Trước khi bị bắt, Đỗ Văn Hạnh đã có tới 2 tiền án, mới được ra tù từ tháng 5/2006.

Cùng là bị hại của việc nhắn tin khủng bố còn có ông Nông Hoàng Linh, ở tổ 26, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, là giáo viên của Trường THPT huyện Đồng Hỷ.

Qua điện thoại đối tượng đe dọa sẽ ốp mìn cho nổ tung nhà hoặc đốt nhà ông. Bản thân là giáo viên, không mâu thuẫn với ai, vợ và các con ít va chạm nên cả gia đình ông Linh đều cố gắng nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa ác ý của ai đó để đỡ lo lắng.

Tuy nhiên, chưa đầy một ngày sau, đối tượng vẫn tiếp tục gọi điện đe dọa, đồng thời, hắn nhắn tin vào điện thoại di động của ông Linh với nội dung "Mày làm điều gì thì nên biết điều một tý, nếu không cả nhà mày phải chết đấy".

Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ. Các trinh sát đã rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, tìm hiểu quan hệ của bản thân thầy giáo Linh và những người khác trong gia đình.

Qua đó, các anh phát hiện một học sinh của ông Linh có biểu hiện không hài lòng với thầy. Cậu ta tên là Đỗ Trung Định. Vì Định học kém nên gia đình đã nhờ thầy Linh giúp đỡ kèm cặp và "chạy chọt" để Định vượt qua kỳ thi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, vì sức học của Định quá kém, lại không thể có việc tiêu cực nên ông Linh đã từ chối.

Trong đợt thi tốt nghiệp vừa rồi, Định đã bị trượt. Điều này đã khiến cho anh trai Định là Đỗ Trung Kiên (22 tuổi) ở tổ 17, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ rất tức tối. Hắn cho rằng, ông Linh chính là nguyên nhân khiến Định không đỗ tốt nghiệp. Vì thế, Kiên đã tìm số điện thoại di động và nhà riêng ông Linh, sau đó nhắn tin, đe dọa giết cả nhà để trả thù.

Mới đây nhất, vào cuối tháng 4/2008, ở TP Thái Nguyên lại làm rõ được vụ đe dọa giết ông Hoàng Văn Hạnh, 45 tuổi, ở tổ 13 phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, là Thẩm phán Tòa án nhân dân TP Thái Nguyên, thường xuyên bị số điện thoại 0945535217 gọi vào số điện thoại di động của ông quấy nhiễu (nháy máy nhưng không nói gì, sau đó đe dọa sẽ giết ông.

Đỉnh điểm của vụ việc là đối tượng đe dọa: "Tao đang ở cầu thang nhà mày, tao đố mày ra khỏi. Ngày mai là ngày chôn của mày"...

Công an TP Thái Nguyên đã điều tra xác minh và làm rõ chủ thuê bao số điện thoại 0945535217 là của Lê Văn Mạnh, 36 tuổi (công nhân Nhà máy gạch chịu lửa Gang thép Thái Nguyên), trú tại tổ 18 phường Phú Xá, TP Thái Nguyên nên đã bắt giữ Mạnh.

Tại cơ quan Công an, Mạnh khai nhận: Do gia đình Mạnh và gia đình bà Trần Thị Thập, 47 tuổi, cùng ở tổ 18 phường Phú Xá, tranh chấp đất đai, Tòa án nhân dân TP Thái Nguyên đã đưa ra xét xử, phiên tòa do Thẩm phán Hoàng Văn Hạnh chủ tọa. Mạnh cho rằng, ông Hạnh xét xử chưa thỏa đáng, nên đã nhắn tin vào máy điện thoại di động của ông Hạnh.

Đến ngày 5/5, Công an TP Thái Nguyên khởi tố vụ án đe dọa giết người, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Mạnh.

Được biết, tình trạng đe dọa giết người thi hành công vụ thời gian vừa qua là khá phổ biến. Để ngăn chặn tình trạng này, đề nghị các cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra, làm rõ, đưa các vụ án trên ra xử điểm để làm gương cho những đối tượng khác.