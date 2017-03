Nhiều đối tượng giả danh cán bộ thuế để lừa đảo

Suốt một thời gian dài vừa qua trên địa bàn Nghệ An đã xảy ra tình trạng một số đối tượng tự xưng là cán bộ Cục Thuế tỉnh, trực tiếp liên hệ hoặc gọi điện thoại đến các doanh nghiệp trên địa bàn để chào bán sách, đĩa CD với giá quá đắt. Các đối tượng này thường ép doanh nghiệp mua sách hướng dẫn về chính sách thuế, bán đĩa cài ứng dụng hỗ trợ khai thuế và bản hướng dẫn cài đặt với giá cao hơn thị trường từ 2-3 lần. Bên cạnh đó, các đối tượng này còn lợi dụng và yêu cầu các doanh nghiệp nếu không dự lớp tập huấn của Cục Thuế thì phải chuyển tiền qua tài khoản cá nhân riêng để nhận sách.

Mặt khác, các đối tượng này còn photo công văn của Tổng cục Thuế và sửa nội dung không đúng với chủ trương nhằm đánh lừa các Chi cục Thuế và các doanh nghiệp.

Trước những mánh khóe nói trên, từ ngày 17-19/11/2011, Cục Thuế tỉnh Nghệ An ra thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nói rõ cơ quan này không có chủ trương cũng như không cử cán bộ mang sách, đĩa CD đến bán tại các doanh nghiệp như nói ở trên.

Để rõ hơn về vấn đề này, PV sáng ngày 20/11 đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Vinh - Phó Cục trưởng Cục thuế Nghệ An. Ông Vinh cho biết: “Chúng tôi chỉ mới nghe tin về việc có một số cán bộ lợi dụng mang sách vở, đĩa CD bán mà thôi. Nhưng sau khi kiểm tra chúng tôi khẳng định không có cán bộ nào của chúng tôi vi phạm điều đó. Còn nói việc lợi dụng chiếm đoạt tài sản chúng tôi không nghe tin chi cả.

Thời gian qua có nghe nói có một số đối tượng nào đó lợi dụng cán bộ thuế để bán sách, đĩa CD ngay lập tức chúng tôi đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cơ quan, doanh nghiệp biết. Về các tài liệu gồm sách, đĩa CD do Tổng cục phát về (Tổng Cục phát về Cục thuế Nghệ An - PV) và chúng tôi cung cấp miễn phí tất cả cho các cơ quan doanh nghiệp liên quan. Còn nói cán bộ Cục thuế đi làm những việc đó thì hoàn toàn không có. Dù là cán bộ thuế hay cán bộ công chức mà làm như thế thì có cơ quan công an điều tra, xử lý...”.

Theo Nguyễn Duy (Dân trí)