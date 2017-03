Nhiều khả năng là thanh toán

Sáng 3-3, sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, thợ lặn và gia đình đã tìm được xác anh Phan Văn Hùng (ngụ ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), người cùng với anh Nguyễn Nhật Trường bị hung thủ dùng canô truy sát trên sông Hậu đêm 29-2. Hiện thi thể của anh Hùng đã được đưa về huyện Lấp Vò (Đồng Tháp). Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ đã trưng cầu Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm tử thi. Cơ quan điều tra đang khẩn trương thu thập chứng cứ nhằm tìm ra hung thủ gây án. Trước đó, ngày 2-3, Công an TP Cần Thơ đã lập chuyên án điều tra vụ giết người kinh hoàng này.

Theo lời thân nhân của anh Trường, khoảng 21 giờ đêm đó, Trường nói với vợ là sang thăm người chị ở Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Bình thường nếu đi canô từ phà Vàm Cống đến nhà người chị chỉ mất khoảng 30 đến 40 phút. Nhưng đến hơn 23 giờ thì nhận tin anh Trường gặp nạn. Khi đến thăm chị, anh Trường không mang theo tiền. Còn vợ anh Trường cho biết khi nhận tin báo, chị đã có mặt kịp thời ở Bệnh viện Thốt Nốt. Mặc dù bị thương rất nặng nhưng anh Trường vẫn tỉnh táo nói chị gọi điện thoại về cho gia đình huy động lực lượng đi tìm anh Hùng.

Trên đường đưa anh Trường lên bệnh viện tuyến trên, anh Trường cho biết khi đang cùng anh Hùng chạy canô đến khu vực trên thì có một chiếc canô khác công suất rất lớn đuổi theo, chặn đầu và dùng súng bắn anh Hùng văng xuống sông. Thấy anh Hùng bị bắn, anh Trường nhảy xuống sông liền bị hung thủ bắn theo trúng bụng, lòi ruột ra ngoài. Tưởng cả hai đã chết, hung thủ liền bỏ đi. Mặc dù bị thương rất nặng nhưng anh Trường đã cố hết sức để nương theo dòng nước bám vào xà lan kêu cứu và được các công nhân trên xà lan kéo lên, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Anh Trường là người làm ăn có tiếng, quen biết rộng ở khu vực Lấp Vò (Đồng Tháp) và Thốt Nốt (Cần Thơ). Đồng thời, anh Trường còn là con rể một “đại gia” kinh doanh xăng dầu, thủy sản, lúa gạo ở Lấp Vò. Còn anh Hùng cũng là người làm cho bố vợ anh Trường. Theo gia đình anh Trường, đây không phải là vụ giết người cướp tài sản, nhiều khả năng là “thanh toán” do cạnh tranh làm ăn.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ phòng hậu phẫu của bệnh viện nơi anh Trường điều trị cho biết tình hình sức khỏe của anh đang hồi phục theo chiều hướng tốt. Anh Trường được phẫu thuật kịp thời, hiện đã hồi tỉnh. Theo bác sĩ này, người nhà anh Trường yêu cầu bệnh viện tiếp tục để anh ấy lại phòng hậu phẫu để theo dõi, điều trị và cách ly với mọi người nhằm đảm bảo an toàn cho anh. Theo yêu cầu của người nhà anh Trường do nghi ngờ đây là vụ thánh toán có chủ đích nên hiện gia đình anh đã chuyển bệnh viện và điều trị bí mật, tránh bị truy sát lần nữa.