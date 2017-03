Nhiều lao động “nhảy” việc, bỏ quyền lợi BHXH

Tai nạn giao thông khó hưởng BHXH Theo ông Cao Văn Sang, điểm vướng mắc lớn của Luật BHXH là việc chi trả bảo hiểm tai nạn lao động. Luật quy định “người lao động khi di chuyển trên đường từ nhà đến nơi làm việc bị tai nạn giao thông được BHXH chi trả như tai nạn lao động”. Để xác định tai nạn lao động, trong hồ sơ giải quyết chế độ BHXH phải có biên bản tai nạn giao thông do công an lập. Thế nhưng phần lớn người lao động bị tai nạn giao thông được đưa vào bệnh viện, không có thời gian lập biên bản, đa phần tai nạn giao thông nghiêm trọng mới thấy công an. Vì vậy, hiện có trên 70% số người bị tai nạn giao thông đều không có biên bản tai nạn dẫn đến tình trạng người lao động không được hưởng chế độ. Trước đây, BHXH giải quyết việc này bằng cách cho người lãnh bảo hiểm làm tờ tường trình cam kết và đem về UBND phường hoặc công an phường xác nhận là giải quyết. Bây giờ luật không cho làm tờ tường trình nữa.