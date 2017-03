Nhiều nghi vấn quanh cái chết nạn nhân vụ 'quan tài diễu phố'

CA Hải Dương cũng đang tiến hành điều tra, lấy lời khai của nhân viên, chủ nhà nghỉ Sơn Lịch về cái chết của nạn nhân. Hiện nhà nghỉ đã đóng cửa, toàn bộ hiện trường được niêm phong.



Trước đó, tối ngày 20-10, nạn nhân Đức được phát hiện chết tại nhà nghỉ Sơn Lịch (phố Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương). Nghi ngờ Đức bị sát hại, chiều ngày 22-10, gia đình đã đem xe tang của Đức diễu phố gây sức ép lên cơ quan chức năng để điều tra về cái chết của Đức. Sau đó xe tang đã bị chặn tại khu vực ngã năm mới Kẻ Sặt nhiều giờ. Đến 23 giờ đêm, gia đình Đức mới đồng ý đưa tử thi nạn nhân về BV đa khoa Hải Dương bảo quản, chờ giám định.



Nhà nghỉ Sơn Lịch (phố Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương), nơi nạn nhân Đức được phát hiện tử vong.

Ngày 23-10, có mặt tại phố Phủ, xã Thái Học (Bình Giang, Hải Dương), PV đã ghi nhận được thêm nhiều thông tin, nghi vấn về cái chết của Đức. Ông Đỗ Văn Nước, Trưởng CA xã Thái Học, người trực tiếp có mặt tại nhà nghỉ Sơn Lịch sau khi nhận được tin báo về cái chết của nạn nhân Đức cho biết: Vào khoảng 22 giờ ngày 20-10, sau khi nhận tin báo ông Nước đến hiện trường thì xác nạn nhân đã được hai nhân viên nhà nghỉ đưa tới BV Bình Giang (cách nhà nghỉ Sơn Lịch khoảng 1 km).

“Tại viện, tôi được bác sĩ cho biết nạn nhân đã chết nhiều giờ trước khi được đưa đến viện. Nạn nhân nằm trên cáng trong tư thế co quắp, hai tay co trước ngực, toàn thân bị phỏng rộp, đen. Người vẫn còn mặc quần bò, đeo thắt lưng. Hai chân quấn khăn, mở ra thì da bị phỏng, lột”, ông Nước cho biết.

Theo ông Nước, nhân viên nhà nghỉ phát hiện Đức trong phòng xông hơi 202 vào khoảng 21 giờ ngày 20-10. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu do nhà nghỉ Sơn Lịch cung cấp, phòng 202 không có người thuê. Bên cạnh phòng 203 có một nam thanh niên thuê, nhưng đã trả phòng lúc 19 giờ 30. Được biết, phòng xông hơi - massage của nhà nghỉ Sơn Lịch được thiết kế khá hiện đại, hệ thống điện được làm chìm trong tường, hệ thống xông hơi được đun bằng than, có ống dẫn hơi lên từng phòng.

Cũng theo ông Nước, một người lái xe taxi tại khu vực nhà nghỉ Sơn Lịch cho biết: khi chở nhóm của nạn nhân đến nhà nghỉ có 4 người, nhưng sau đó chỉ thấy 3 người ra.

Trước đó gia đình Đức cho biết, Đức đi khỏi nhà từ chiều ngày 19-10 sau khi nhận một cuộc điện thoại. Sáng ngày 20-10, người dân khu vực thấy Đức ăn sáng tại 1 quán bún cá, sau đó mua thêm ba suất ăn khác mang đi.

Theo UBND xã Thái Học, nhà nghỉ Sơn Lịch do ông chủ Phạm Văn Lịch (phố Phủ, xã Thái Học) làm chủ, xây dựng và bắt đầu kinh doanh từ năm 2009 với các dịch vụ: nhà nghỉ, karaoke, xông hơi, massage. Tại nhà nghỉ này đã từng xảy ra một số vụ gây mất an ninh trật tự và được công an xã Thái Học tiếp nhận giải quyết.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhà nghỉ có 7 nhân viên nữ (đều quê ở Hậu Giang) có danh sách đăng ký tạm trú tại CA xã Thái Học, trong đó có 1 nhân viên nữ sinh năm 1998. Chủ tịch UBND xã Thái Học Phạm Đình Mạnh cho biết: “Từ khi đảm nhiệm chức chủ tịch xã năm 2010 đến nay, tôi chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào về việc nhà nghỉ Sơn Lịch có các hoạt động trá hình. Nhưng có hai lần tôi nhận được điện thoại về việc xô xát, gây mất an ninh trật tự tại nhà nghỉ này và đã chỉ đạo CA xã giải quyết”.