Nhiều người bỗng bị số máy từ VNPT gọi đòi nợ cước

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10-7, chủ số thuê bao 02253640... trên đường Lạch Tray nhận được cuộc gọi thông báo "Số thuê bao nợ cước hơn 8 triệu đồng. Nếu bạn nghe chưa rõ, muốn nghe lại thì ấn số 9 để nghe lại". Sau khi chủ thuê bao ấn số 9 thì có một giọng đàn ông thông báo nợ cước và hỏi số thuê bao. Người đàn ông nói rất nhiều chuyện không đầu không cuối và làm chủ nhà hoang mang.

Chúng tôi đã thông báo sự việc nêu trên với VNPT Hải Phòng. Phía VNPT Hải Phòng xác nhận sáng 10-7 có rất nhiều người gọi điện lên tổng đài VNPT Hải Phòng thông báo có cuộc gọi đến số máy của họ như trên.



Các đối tượng gọi đến số máy bàn, thông báo tiền cước nợ hơn 8 triệu đồng và yêu cầu khách hàng nhấn phím 0 hoặc phím 9 để nghe lại

"Những khách hàng nhận được cuộc gọi sẽ theo dõi cước trong tháng; nếu thấy bất thường thì báo VNPT Hải Phòng để VNPT Hải Phòng hỗ trợ”, một cán bộ của VNPT Hải Phòng cho biết.

PV đã xác minh vụ việc bên phía Công an TP Hải Phòng. Vì sự việc mới xảy ra nên Công an TP Hải Phòng vẫn chưa nắm được thông tin. Chánh văn phòng Công an TP Hải Phòng cho biết, sẽ thông báo sự việc khi nhận được phản ánh từ phía VNPT Hải Phòng.