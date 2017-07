'Nhiều người muốn đổi đời bằng cách đánh bạc'

Ngày 12-7, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khoá 17, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đều ở mức thấp so với toàn quốc, những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng giảm nhiều.

Tuy nhiên, theo ông, có 3 loại tội phạm đang tăng, đó là tội phạm mua bán người, cố ý gây thương tích và tội phạm đánh bạc.

Trong đó, tội phạm buôn người tăng 2 vụ. Lý giải về loại hình tội phạm này tăng, Đại tá Cầu cho biết nguyên nhân chính là do một số đối tượng trước đây bị buôn bán sang Trung Quốc bây giờ về dụ dỗ các người dân ở một số địa phương, chủ yếu là ở địa bàn miền núi, vùng cao của tỉnh.

"Đề nghị bà con cử tri ở các vùng miền núi quản lý chặt chẽ con em mình, không nghe theo những lời dụ dỗ để con em đi lao động ở những nơi có thu nhập cao. Đây là thủ đoạn của bọn buôn người” - Đại tá Cầu nói.



Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa 17 diễn ra từ ngày 11 đến 13-7.

Về tội phạm đánh bạc, sáu tháng đầu năm, Nghệ An đã phá hơn 700 vụ án, hơn 2.800 người bị bắt giữ, tịch thu 5,6 tỉ đồng (tăng 32 vụ so với cùng kỳ năm ngoái). Nguyên nhân tội phạm đánh bạc tăng do nhiều người cứ thiếu việc làm là mong muốn sớm đổi đời bằng trò đỏ - đen. Thêm nữa, Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định đánh bạc với số tiền từ 2 triệu đồng bị khởi tố hình sự nhưng Bộ Luật Hình sự 2015 quy định 5 triệu đồng trở lên mới bị xử lý.

Tội phạm cố ý gây thương tích cũng tăng 32 vụ (xảy ra 144 vụ) là do bột phát, lệch chuẩn trong nhân cách của một bộ phận lớp trẻ, thậm chí lên mạng xã hội thách nhau rồi đánh nhau...