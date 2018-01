Nhiều quý bà bị 'hốt' trong ổ bạc hơn 500 triệu

Ngày 15-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì phá thành công chuyên án 1401B, bắt giữ 74 người có hành vi tham gia đánh bạc, thu giữ hơn 500 triệu đồng.



Những con bạc bị bắt giữ.

Sau một thời gian xác lập chuyên án theo dõi, lúc 17 giờ chiều 14-1, lực lượng Phòng PC47 và cảnh sát cơ động, Công an Nghệ An ập vào, bao vây ổ bạc tại xóm 3, xã Hợp Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An). Lúc này nhiều người đã trèo lên mái nhà để trốn nhưng cũng không thoát.



Cảnh sát đã bắt giữ 74 người có hành vi đánh bạc, thu giữ một bộ bài, một bộ bát đĩa, tám ô tô, hai xe máy và hơn 500 triệu đồng tiền mặt, nhiều đao, kiếm cùng các tang vật liên quan.



Đao, kiếm công an thu giữ.

Đây là ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, quy mô lớn, được bố trí rất nhiều bảo vệ cảnh giới gắt gao, các đối tượng được phân công từng nhiệm vụ, vai trò cụ thể.