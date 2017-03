Nhiều sinh viên, ca sĩ trong đường dây bán dâm cao cấp

Ngày 18-10, Công an TP.HCM khởi tố vụ án, tạm giữ bốn nghi can Nguyễn Thị Cẩm Giang (quê Bạc Liêu), Mai Thiên Trang (ngụ Bình Thạnh), Nguyễn Hồng Nhung (quê Đồng Nai) và Lưu Thị Trưởng Thành (quê TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Công an cũng đang làm rõ vai trò của 24 cô gái khác để xử lý.

Trước đó, chiều 13-10, Phòng PC45 (Đội 5) phối hợp với Đoàn 2 (kiểm tra liên ngành văn hóa-xã hội TP.HCM) ập vào bốn khách sạn ở các quận 3, 10, Tân Bình và huyện Bình Chánh, bắt quả tang chín cặp nam nữ đang mua bán dâm, tạm giữ tổng cộng 28 người.





Các cô gái trong đường dây mại dâm, môi giới bị bắt giữ. (Ảnh do công an cung cấp)

Bước đầu, công an xác định Giang cầm đầu đường dây bán dâm này. Giang đang là tiếp viên tại một nhà hàng ở quận 1, từng hành nghề và môi giới mại dâm từ giữa năm 2015 đến nay. Những người trong đường dây của Giang là tiếp viên các nhà hàng trên địa bàn quận 1 và bán dâm với giá 200-500 USD/lần, Giang hưởng từ 500.000 đến 2 triệu đồng cho mỗi lần môi giới. Người này từng là thí sinh cuộc thi Tiếng hát truyền hình dòng nhạc bolero năm 2016 do Đài Truyền hình Vĩnh Long tổ chức.

Nhung và Thành đều là tiếp viên nhà hàng, từng là thành viên trong đường dây của Giang rồi chuyển sang làm môi giới mại dâm. Riêng Trang đã tốt nghiệp đại học, đạt hai giải phụ trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2012, tham gia vào đường dây của “tú bà” Giang rồi chuyển sang làm môi giới cho các cô gái khác.

Theo một cán bộ điều tra, đường dây môi giới mại dâm của bốn chân dài còn tổ chức sex tour Vũng Tàu, Đà Lạt… cho các đại gia với giá hàng ngàn USD.

Công an cũng xác định trong 28 người bị công an tạm giữ có hai sinh viên đang học tại các trường đại học ở TP.HCM. “Đa phần các cô gái môi giới, bán dâm trong đường dây đều là người có học, có công việc nhưng đua đòi, ăn chơi, họ chuyển sang bán dâm và môi giới mại dâm” - vị cán bộ điều tra cho biết.

Công an đang mở rộng điều tra vụ án.