Nhiều vụ cướp taxi tại địa bàn giáp ranh

Lúc 17h10 ngày 25/2, anh đang chờ khách thì nhận được thông báo từ tổng đài taxi M.L. rằng tại khu vực Công viên Phú Lâm (phường 13, quận 6, TP HCM) có khách hàng cần đi gấp. Gần hết ngày mới có "một cuốc" nên anh Em chạy ngay đến khu vực trên đón khách. Khi đến trước Công viên Phú Lâm, anh Em thấy một thanh niên dáng vóc thư sinh nên không nghi ngờ gì. Lúc người thanh niên vừa lên xe, anh hỏi: "Em đi đâu?". Người thanh niên tiếp chuyện cởi mở, thân mật cho biết: "Mình đi thăm một người bạn bệnh nặng ở thị xã Dĩ An (Bình Dương)". Trên đường đi, gã thư sinh luôn tò mò hỏi anh Em về tên, tuổi, quê quán… Anh Em nghĩ đoạn đường ngắn nhất để đi vào thị xã Dĩ An (Bình Dương) phải chạy theo hướng quốc lộ 1A nên điều khiển xe theo hướng trên.

Trên đường đi, gã thư sinh phát hiện thấy anh Em tỏ vẻ nghi ngờ nên yêu cầu nạn nhân cho dừng xe trước chợ Đầu Mối (phường Tam Bình, quận Thủ Đức) giả vờ mua gói thuốc. Khi anh đang cho xe dừng, gã thư sinh hiện nguyên hình kẻ cướp, mặt mày hùng hổ tay lăm lăm con dao Thái gí sát vào cổ anh yêu cầu đưa tài sản cho hắn. Quá bất ngờ, anh Em hết lời xin đối tượng tha cho. Khi chiếm đoạt ví tiền, ĐTDĐ của anh gã nọ đe dọa: "Nếu kêu la tao sẽ giết chết". Do khu vực đông người, đối tượng yêu cầu anh Em điều khiển xe đi sâu vào thị xã Dĩ An và dừng lại khu vực vắng người ở đường số 8 gần Công ty P.K Sài Gòn thuộc KCN Sóng Thần 1 (thị xã Dĩ An). Đúng điểm ưng ý, đối tượng bắt anh xuống xe, cắm sẵn chìa khóa để y điều khiển.

Bằng kinh nghiệm trong nghề, anh Em tắt máy bước ra khỏi xe taxi. Ngay lập tức, gã nọ chiếm vị trí điều khiển tay lái. Lúc này, anh Em nhanh trí dùng cây khô ven đường đập vào xe, kết hợp tri hô người dân xung quanh bắt đối tượng, cùng tang vật chuyển đến Công an thị xã Dĩ An.

Tại cơ quan điều tra, danh tính của đối tượng nhanh chóng được xác định, gã khai tên là Nguyễn Đình Thành (23 tuổi, quê quán xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, Phú Yên), vào TP Hồ Chí Minh mưu sinh được 6 tháng. Do "lạ nước, lạ cái" Thành sống lang thang, ăn chơi lêu lổng ở các công viên nên túng quẫn về tiền bạc. Từ đó, Thành mua hai con dao thủ sẵn trong người đi cướp taxi.



Thành cùng tang vật.

Không chỉ có trường hợp của anh Nguyễn Văn Em mà trước đó, anh Lê Thanh Huyền (ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) tài xế lái taxi M.L. cũng lâm vào cảnh tương tự.

Anh Huyền cho hay: Vào cuối năm 2010, anh nhận được thông báo của tổng đài đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đón khách. Anh điều khiển xe taxi BKS 56K-6320 đến đón gã thanh niên cũng rất thư sinh. Theo hướng dẫn của tổng đài, đối tượng yêu cầu anh chở qua khu vực Hồ Đá gần Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Khi đến gần nhà khách Đại học Quốc gia (xã Đông Hòa, thị xã Dĩ An) gã yêu cầu anh dừng xe cho hắn gửi tiền. Sau đó, gã giả vờ nói "có sẵn 500.000đ, anh thối lại 400.000đ".

Lợi dụng lúc anh Huyền đang cặm cụi lấy tiền, Khánh bất ngờ móc trong túi áo một kim tiêm nói mình bị nhiễm HIV bắt anh Huyền để chìa khóa rồi xuống xe ngay. Sau đó, anh Huyền tri hô cùng người dân đuổi theo đối tượng được 700m thì bắt được.

Tại cơ quan điều tra, tên cướp khai tên là Phạm Văn Khánh (SN 1989, quê quán, xã Trung Đông, huyện Ninh Trực, Nam Định) vì túng tiền nên nảy sinh ý đồ dùng kim tiêm, bịa chuyện bị nhiễm HIV để dễ bề hù tài xế, cướp taxi. Với thủ đoạn ấy, Khánh đã thực hiện trót lọt phi vụ khác trước đó vài ngày.



Theo M.Xuân (CAND)