Nhiều vụ lâm tặc trả thù kiểm lâm

Những vụ dằn mặt kiểm lâm của lâm tặc xảy ra tại Hà Tĩnh trong thời gian qua đã được thực hiện một cách tàn độc. Thậm chí có cán bộ sau khi bắt gỗ lậu đã phải đưa vợ con đi sơ tán vì sợ bị trả thù.



Hiện trường vụ lâm tặc tấn công vào trạm kiểm lâm của Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ tháng 3-2010

DÙNG MÌN ĐỂ SÁT HẠI

Đã hơn một tháng trôi qua nhưng gia đình ông Nguyễn Quang Châu - phó ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ chết hụt bởi hai quả mìn ném vào nhà tại xóm 9, xã Cẩm Mỹ trước bữa cơm tối. Ông Châu kể lại: “Lúc đó vừa nhá nhem tối, tôi vừa tắm rửa xong, đang ngồi hóng mát trước nhà chờ vợ con làm cơm tối thì bất ngờ tiếng điện thoại reo lên rồi vụt tắt bởi một số máy lạ. Đồng thời lúc này ở bên ngoài có tiếng chó sủa, tiếng nổ của xe gắn máy và âm thanh của một vật nặng vừa được ai đó quẳng vào vườn nhà. Nghĩ rằng kẻ trộm nên tôi đứng dậy đi ra phía cổng. Tiếng xe gắn máy rú lên rồi mất hút và tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy bịch nylon màu đen với dây cháy chậm đang bắn ra những tia lửa xanh, vàng khét lẹt. Tôi quay đầu chạy vào trong tri hô cảnh báo những người trong nhà. Tôi vừa tới bậc tam cấp thì sau lưng một tiếng nổ chát chúa phát ra. Khi những người xung quanh và cơ quan chức năng địa phương có mặt kiểm tra thì sửng sốt phát hiện thêm một quả mìn tự tạo khác đang nằm lù lù sát cạnh lối đi, đầu dây cháy chậm đã bị tắt”.



Ông Nguyễn Xuân Mận với vết thương trên đầu

Ngay trong đêm hôm đó, ông Châu đã đưa vợ con đi lánh nạn, còn mình đến công an trình báo toàn bộ vụ việc. Gia đình nạn nhân những ngày qua luôn sống trong cảnh hoang mang lo sợ. Bà Nguyễn Thị Huân - vợ ông Châu sợ hãi: “Từ hôm xảy ra sự việc, mọi người trong nhà không được một đêm nào yên giấc, ông Châu bước chân ra đi làm là mọi người lo sợ. Nhiều bữa ông ấy đi làm về muộn là cả nhà thức trắng để chờ. Nửa đêm nghe tiếng chó sủa, tiếng xe máy chạy vụt qua ai cũng thấp thỏm. Con cái đi học xa lo lắng điện thoại mỗi ngày, làng xóm ai cũng ái ngại cho hoàn cảnh gia đình tôi”...

Những người làm công tác bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ khẳng định thủ phạm không ai khác ngoài bọn lâm tặc. Nghi vấn của họ hoàn toàn có cơ sở bởi trong mấy tháng trở lại đây, những kẻ khai thác gỗ trái phép liên tục tấn công lực lượng bảo vệ rừng khu bảo tồn với nhiều hình thức khác nhau. Từ tháng 3-2011 đến nay, BQL khu bảo tồn đã xử lý hàng chục vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn. Chỉ trong một tháng, chúng đã bốn lần tấn công lực lượng kiểm lâm. Ngoài việc chống trả quyết liệt khi bị xử lý, chúng dùng hung khí tấn công để cướp gỗ, uy hiếp người nhà cán bộ kiểm lâm, thậm chí còn âm thầm đốt rừng để trả đũa.



Anh Hoàng Trọng Chương điều trị tại bệnh viện

Có thể nói việc ném mìn vào nhà để dằn mặt kiểm lâm đã được bọn tội phạm thực hiện khá phổ biến tại một số địa phương thuộc địa bàn Hà Tĩnh. Thậm chí, có những vụ chúng không những dọa ném mìn sát hại cả nhà mà còn đòi tiền chuộc của cán bộ kiểm lâm vì... dám bắt gỗ lậu của chúng.

Trong mấy năm qua, gia đình ông Đinh Hữu Sở - Hạt trưởng kiểm lâm Vườn quốc gia Vũ Quang - đã gánh chịu biết bao sóng gió vì bị trả thù. Cách đây hơn 4 năm, trong một lần chỉ đạo đơn vị chặn đứng một đường dây vận chuyển gỗ trái phép từ Vũ Quang về xuôi, ông từ chối sự mua chuộc của bọn lâm tặc nên đã bị chúng nhắn tin dọa sẽ “xử”. Một buổi chiều cuối tuần, khi ông đang quây quần cùng gia đình thì bỗng nghe hai tiếng nổ chát chúa từ sau góc vườn, nhưng may mắn không ai bị thương. Vụ việc được báo lên công an, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ.



Nạn nhân Lê Hữu Chung sau vụ hành hung ngày 11-4-2009

Đầu tháng 12-2008, đơn vị ông Sở tổ chức truy đuổi một xe chở gỗ lậu. Sau khi ép được chiếc xe vào lề đường, gã tài xế liều lĩnh đã mang luôn can xăng dự trữ tưới lên xe gỗ để đốt, nhưng hành vi của hắn đã được ngăn chặn. Ngay sau đó, một số tên khác tháo dây xả gỗ xuống đường ngăn chặn lực lượng truy đuổi để tẩu thoát. Khoảng một tiếng sau, ông Sở liên tục nhận được tin nhắn của bọn lâm tặc đưa ra hai điều kiện: thứ nhất là trả lại gỗ cho chúng, thứ hai là phải bồi thường 6 triệu đồng, nếu không sẽ bị lấy mạng. Bị kiên quyết từ chối, chúng dọa sẽ “xử đẹp” vợ con ông.

Khoảng 16 giờ cùng ngày hôm đó, 6 đối tượng đã kéo đến uy hiếp vợ con của ông Sở tại nhà riêng ở Đức Thọ. Rất may hành động của chúng đã bị một số người phát hiện báo công an. Chỉ đến khi lực lượng CS 113 ập đến, bọn chúng mới chịu rút lui, nhưng không quên cảnh báo sẽ quay lại. Những ngày sau đó, lâm tặc liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa sẽ cho gia đình ông Sở đón Tết trong tang tóc. Quá lo cho tính mạng của người thân, ngày 23 Tết ông Sở cùng lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp làm việc với Công an huyện Đức Thọ mong được bảo vệ và truy tìm những kẻ đe dọa. Sự việc tạm lắng xuống khi một số đối tượng bị công an triệu tập răn đe.

Một vụ trả thù khác cũng táo bạo không kém đã xảy ra với ông Nguyễn Văn Minh - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Vũ Quang. Sự việc xảy ra cuối năm 2007 khi đơn vị ông mật phục bắt thành công một vụ vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn và đã bị bọn lâm tặc trả thù. Hai ngày sau khi bị bắt gỗ, một số đối tượng uống rượu say rồi vác dao tới nhà ông hạt trưởng hỏi tội. Do không biết địa chỉ chính xác nên khi chạy trên đường, chúng đã gặp và hỏi anh L.V.H - cán bộ biên phòng Hà Tĩnh. Thấy đám người này hung hăng to tiếng dò hỏi, đoán biết ý của bọn côn đồ, anh H. giả vờ không biết. Chúng cho rằng anh H. che giấu nên quyết định “xử” luôn. Một tên rút dao chém vào đầu nhưng anh H. tránh kịp, nhưng anh lại bị một đối tượng khác ở phía sau dùng dao đâm xuyên mạn sườn. Nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu. Sau vụ trả thù bất thành trên, ông Minh đã tố cáo lên công an huyện và những đối tượng này sau đó phải đền tội.

LÌA TAY, VỠ ĐẦU VÌ CHỐNG LÂM TẶC

Dù may mắn sống sót nhưng hai cán bộ của Công ty cao su Hà Tĩnh là Lê Hữu Chung và Trần Văn Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng vì trận tập kích của một nhóm lâm tặc vào lúc 10 giờ ngày 11-4-2009. Hôm đó, anh Chung và anh Thanh được đơn vị cử đi kiểm tra hiện trường rừng trồng cao su Tiểu khu 200 thuộc địa bàn xã Hương Giang, huyện Hương Khê. Cùng đi có các cán bộ của một số đơn vị khác. Có lẽ các đối tượng lâm tặc nghĩ rằng đoàn kiểm tra tình trạng phá rừng tại địa phương nên khi họ đi qua khu vực Trại Tây thuộc Tiểu khu 200, hai anh Chung và Thanh bị ba đối tượng tay lăm lăm dao, rựa lao vào đánh chửi rất thô tục. Mặc dù bị thương rất nặng nhưng anh Chung và anh Thanh đã khống chế, tước được hung khí của hai trong số ba đối tượng. Tuy nhiên nhóm người này được chi viện rất đông, tiếp tục đuổi theo anh Chung, anh Thanh và bao vây cô lập họ ở một ngọn đồi. Các nạn nhân thoát chết khi lực lượng Công an xã Hương Giang đến giải nguy. Hai nạn nhân này được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng toàn thân, mất máu nhiều. Riêng anh Chung bị hàng loạt nhát chém từ đầu cho đến khuỷu tay, khuỷu chân.

Chưa đầy một tuần sau, trong một diễn biến khác vào lúc 4 giờ sáng 17-4-2009 trên con đường độc đạo nối cầu Hương Đại với xã biên giới Hương Quang, huyện Vũ Quang, Đội cơ động kiểm lâm Cổng Vườn (Vườn quốc gia Vũ Quang) truy bắt một đối tượng chạy xe máy không biển số chở hai khúc gỗ từ trong rừng quốc gia đi ra. Khi bị bắt giữ quả tang, tên này giả vờ ngoan ngoãn nghe lời nhưng lại bất ngờ vung dao bổ xuống đầu kiểm lâm Hoàng Trọng Chương. Nạn nhân đưa tay lên đỡ và đã bị nhát dao sắc lẹm cắm sâu vào xương. Lợi dụng lúc đó, đối tượng phóng xe tẩu thoát. Anh Chương được đồng đội đưa vào Trung tâm y tế huyện Vũ Quang cấp cứu, gân bàn tay bị đứt, xương bị vỡ. Phải gần ba tháng sau, sức khỏe của anh mới dần hồi phục.

Không những đánh kiểm lâm trong lúc phá rừng, vận chuyển gỗ trái phép, những tên lâm tặc liều lĩnh còn đến ngay phòng làm việc của hạt trưởng kiểm lâm để gây án. Khoảng 10 giờ ngày 23-9-2007, ông Nguyễn Xuân Mận - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hương Sơn, Hà Tĩnh - nhận được điện thoại của một người lạ báo tin có kẻ đang vận chuyển gỗ lậu. Ông Mận huy động anh em phối hợp với CSGT huyện Hương Sơn cùng kiểm tra truy bắt. Đoàn liên ngành quần thảo nhiều lần nhưng không bắt được chiếc xe chở gỗ lậu nào, nên về trụ sở. Khoảng 30 phút sau, một người đàn ông xồng xộc bước vào phòng làm việc ông Mận. Ông nhận ra đó là Phan Anh Tuấn (ngụ tại xóm 10, xã Sơn Châu), đối tượng thường xuyên vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn đã nhiều lần đã bị bắt giữ. Sau khi buông lời gây sự, Tuấn bất ngờ cầm chiếc chén uống trà ném thẳng vào đầu ông Mận khiến máu chảy dàn dụa. Sau gần bốn tháng nằm viện, ông Mận mới dần hồi phục.

Trước các vụ lâm tặc tấn công, trả thù, âm mưu sát hại lực lượng kiểm lâm ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ nguy hiểm tại Hà Tĩnh trong thời gian qua, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với ông Nguyễn Huy Lợi - PGĐ Sở NN và PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh. Ông Lợi cho biết: “Nguyên nhân tình trạng lâm tặc tấn công kiểm lâm ngày càng nghiêm trọng, thứ nhất do cơ quan tố tụng xử lý chưa nghiêm, thiếu tính răn đe; thứ hai là do hiểu biết pháp luật của đối tượng vi phạm kém; thứ ba là lực lượng kiểm lâm tại Hà Tĩnh lúc này vừa thiếu lại vừa yếu. Căn cứ theo Nghị định 119 của Chính phủ thì mỗi cán bộ kiểm lâm theo dõi và quản lý 1.000 ha rừng. Hiện ở Hà Tĩnh có khoảng 302.000 ha rừng lẽ ra phải có 302 cán bộ kiểm lâm, nhưng hiện chúng tôi chỉ có 245 cán bộ (kể cả hợp đồng), thiếu đến 60 người. Đã thiếu về người lại còn yếu cả về công cụ hỗ trợ, phương tiện làm nhiệm vụ. Chẳng hạn lực lượng cơ động chúng tôi được phát súng, nhưng ngay trong những trường hợp đối mặt với bọn lâm tặc hung hãn, sẵn sàng tấn công, chúng tôi cũng chỉ được bắn chỉ thiên hù dọa, cảnh cáo. Tất nhiên không ai muốn bắn người cả nhưng trong những trường hợp bị đối phương liều chết tấn công, cán bộ kiểm lâm rất khó xử lý”.

Cũng theo ông Lợi, biện pháp để hạn chế tình trạng kiểm lâm phải đổ máu vì lâm tặc trước hết là phải phổ biến pháp luật và chủ trương bảo vệ rừng, xử lý thật nghiêm minh, đúng người đúng tội, đủ sức răn đe, giáo dục những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, cũng như xử lý nghiêm những tiêu cực xảy ra trong nội bộ của ngành kiểm lâm. Mặt khác, phải trang bị nhiều hơn công cụ hỗ trợ làm việc, tăng cường vai trò, quyền hạn cho lực lượng kiểm lâm. “Tôi cho rằng cần xem xét nghiêm túc chủ trương đã được đệ trình Quốc hội về việc lực lượng kiểm lâm có chức năng, quyền hạn như lực lượng cảnh sát bảo vệ rừng”, ông Lợi nhấn mạnh.





Theo BẢO HÂN - VĂN DŨNG (CATP)