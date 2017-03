Nhiều vụ mất trộm trong những ngày tết

ị

Khung cửa sổ bị trộm phá hỏng



Theo TTO



Đến ngày 16-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng vẫn còn khám nghiệm hiện trường, thu giữ ổ khóa bị cạy và quan sát cách thức đột nhập vào nhà của kẻ gian.Ông Mạnh cho biết đi chúc tết bà con dòng họ ở huyện Long Phú sáng mồng 1 về tới nhà thì phát hiện cửa sổ bị phá hỏng một lỗ, cửa sắt ngăn giữa nhà trước và nhà sau cũng bị phá hỏng một lỗ đủ để một người chui lọt qua. Tá hỏa, vợ chồng kiểm tra tủ quần áo thì phát hiện tài sản gần 2 tỉ đồng biến mất tự lúc nào.Căn nhà của ông Mạnh nằm giáp khu dân cư Minh Châu trên QL1, phường 7, TP Sóc Trăng.Theo khai báo của chủ nhà với cơ quan chức năng, số tài sản bị mất cắp bao gồm 18.000 USD, 120 triệu đồng, 14 lượng vàng bốn số 9, 10 lượng vàng 24k, 4 chỉ vàng 18k, 4 nhẫn kim cương, một nhẫn và một bông tai bạch kim. Riêng 3 chiếc đồng hồ đeo tay có giá trị trong phòng ngủ với nhiều tài sản trước cửa hàng bách hóa không bị trộm.Chủ nhà cho biết số tài sản trên do gia đình ông tích cóp được từ việc buôn bán tạp hóa hàng chục năm nay, kinh doanh xe đò và quần áo may sẵn. Các nhẫn kim cương do con dâu gửi giữ hộ. Từ ngày bị mất trộm đến nay, ngày nào cơ quan chức năng cũng đến làm việc để khoanh vùng kẻ gian., Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang khẩn trương phối hợp với Công an H.Giá Rai điều tra làm rõ một vụ khai báo mất trộm với số tiền lớn. Người báo mất là ông Phạm Minh Tú (37 tuổi, ngụ ấp 2, thị trấn Giá Rai, H.Giá Rai, hiện là trưởng Ban quản lý dự án H.Đông Hải). Thời gian bị mất trộm khoảng 9g30 sáng mồng 1 tết khi gia đình ông đi chúc tết bà con trong xóm, nhà được khóa cửa cẩn thận.Kẻ gian đã phá cửa ngôi biệt thự, đột nhập vào nhà lấy trộm tiền, vàng, USD, tổng trị giá gần 2 tỉ đồng. Số tiền bị mất, theo gia chủ khai báo, khoảng một nửa là do một số doanh nghiệp gửi để qua tết nộp ngân sách, 4.000 USD cha mẹ vợ ông Tú gửi, số tiền và vàng bị mất trộm còn lại là của gia đình., nhà thầy giáo Hoàng (ngụ tại khu dân cư 178, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều) bị kẻ gian cắt hàng rào, phá cửa đột nhập vào nhà trưa mồng 3 tết khiêng luôn cả két sắt nặng gần trăm ký. Theo gia chủ khai báo, trong két sắt có trên 100 triệu đồng, nhiều giấy tờ nhà đất và bằng cấp của cả gia đình. Táo tợn hơn, hôm sau kẻ gian đã quay trở lại nhà khổ chủ và trả lại một bịch nilông bên trong có tất cả giấy tờ bị mất trộm.