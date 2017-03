Nhiều vũ trường nổi tiếng ở Sài Gòn bị "sờ gáy"

Vũ trường New Sài Gòn (số 11 Công Trường Mê Linh, quận 1) có vị trí đắc địa tại trung tâm TP HCM. Nơi đây, từng nổi tiếng với tên gọi là Bar 1102 mà theo tiếng lóng dân chơi là “Độc nhất vô nhị”. Sàn nhảy này được thiết kế như lâu đài nguy nga, mỗi đêm thu hút hàng trăm người.

Vũ trường New Sài Gòn bị kiểm tra. Ảnh: C,A

Hơn 3 ngày sau khi bị cảnh sát kiểm tra nhân thân vì có mặt trong vũ trường New Sài Gòn lúc rạng sáng 18/8, Lan Chi (20 tuổi, ngụ quận 10) lắc đầu quầy quậy "không dám đi vào những chỗ đó nữa". Cô sinh viên năm thứ 2 một trường đại học dân lập cho biết, đêm 17/8 là sinh nhật một người bạn nên cả đám kéo vào đó chơi. Lần đầu tiên bước vào chốn ăn chơi của giới sành điệu Sài Gòn, Chi choáng ngợp bởi khung cảnh hoành tráng với đèn màu chớp giật sặc sỡ, âm thanh ầm ầm "như muốn nổ tung lồng ngực".

"Vừa uống bia, tụi em vừa ngắm mọi người nhảy nhót, trông ai cũng đẹp. Mấy người bạn của em cũng sành điệu lắm. Vui quá nên chúng em ở đó đến quá nửa đêm", Chi kể.

Rạng sáng, hàng trăm CSGT, cơ động, hình sự Công an TP HCM…bất ngờ ập vào kiểm tra và phong toả vòng ngoài của vũ trường này. Có khoảng 400 khách vẫn đang nhảy nhót trong tiếng nhạc đinh tai cùng ánh đèn chớp giật liên hồi. Không gian đặc quánh khói thuốc.

Phát hiện cảnh sát, hàng trăm khách hoảng loạn tìm đường thoát nhưng các lối ra vào đã bị phong toả. Chó nghiệp vụ được huy động đánh hơi mọi ngóc ngách tìm "hàng trắng". Cuối buổi kiểm tra, hàng chục người dương tính với ma tuý hoặc có nghi vấn phạm tội bị mời về điều tra.

"Lúc đầu khung cảnh ở đó rất hỗn loạn. Khi đèn được bật sáng, nhiều người luống cuống, hoảng hốt nhưng cũng có người vẫn tỉnh bơ. Một nhóm bị cảnh sát kiểm tra gắt gao, sau này em mới biết là họ bị phát hiện có ma tuý và hung khí trong người. Giờ em sợ lắm", Chi nói và cho biết cô cùng nhóm bạn cũng phải trình giấy tờ tuỳ thân cho lực lượng chức năng.

Chó nghiệp vụ đánh hơi ma tuý. Ảnh: C.A

Công an quận 1 đã thu giữ 17 viên nén màu hồng, một gói nylon dạng bột (nghi là ma tuý đá), 3 bình hút shisha và nhiều chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc... Qua kiểm tra, 13 khách (11 nam, 2 nữ) dương tính với ma tuý. Ngoài ra, 26 người khác được đưa về trụ sở cảnh sát vì bị nghi vấn là thành viên các băng nhóm tội phạm. Trong số những nghi can bị tạm giữ, cảnh sát phát hiện Nguyễn Ngọc Cường (31 tuổi) đang giữ một thẻ ngành công an. Khám xét khẩn cấp nhà anh này trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), nhà chức trách còn thu giữ mũ công an, súng bắn đạn cao su, 9 viên đạn và giấy sử dụng súng do công an tỉnh Lâm Đồng cấp.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác định, thẻ ngành công an Cường sử dụng của người khác. Anh ta khai đã nhặt được ở quận 3. Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (súng hơi cay) là do Cường làm giả. "Tôi hay đến các quán bar, vũ trường chơi và có quen một Việt kiều, được anh ấy tặng cây súng làm kỷ niệm", Cường khai.

Cũng nằm trong kế hoạch kiểm tra những tụ điểm kinh doanh nhạy cảm, mất an ninh trật tự của Công an TP HCM là nhiều vũ trường đình đám khác. Trước đó, vào rạng sáng 29/6, hơn 500 khách phủ kín Club 39 (toà nhà Kumho Plaza, 39 Lê Duẩn, quận 1) thì cảnh sát ập vào.

Sau rà soát, hơn 20 người nghi vấn phạm tội bị mời về trụ sở điều tra thêm. Ngoài ra, tụ điểm này còn vi phạm hàng loạt lỗi khác như hoạt động quá giờ quy định, dùng băng đĩa sao chép và nhiều kệ rượu mạnh không rõ nguồn gốc…

Club 39 được thiết kế nằm dưới tầng hầm toà nhà có sức chứa lớn. Nơi này hàng đêm là điểm hẹn chủ yếu của những “cậu ấm, cô chiêu”. Vào đầu năm, quán bar này từng bị kiểm tra 2 lần chỉ trong vòng một tháng. Những lần đó, cảnh sát còn thu được ma tuý và tạm giữ nhiều người nghi vấn hoạt động băng nhóm xã hội đen.

Khách trong vũ trường 02 Gold club. Ảnh: C.A

Nổi bật hơn là vũ trường 02 Gold Club (Số 2 Hồ Huấn Nghiệp, quận 1). Đây được cho là chốn ăn chơi lớn và sành điệu nhất Sài Gòn. Nằm trên con đường trung tâm thành phố, bên cạnh có nhiều quán bar lớn nhỏ khác nhưng 02 Gold Club luôn đông nghịt nam thanh nữ tú hội tụ mỗi đêm.

Rạng sáng một ngày giữa tháng 4, khi hàng trăm khách đang vui chơi phía trong thì lực lượng cảnh sát âm thầm tiếp cận. Nhóm trinh sát khống chế 2 nhân viên bảo vệ phía ngoài vì tình nghi bán ma tuý cho khách trong vũ trường. Ngay sau đó, cả trăm cảnh sát cơ động, CSGT, hình sự… phong toả cả con đường rồi ập vào phía trong. Phát hiện lực lượng công vụ, nhiều người vứt ma tuý xuống sàn để phi tang. Cũng như một số vũ trường khác, nơi đây vi phạm về hoạt động quá giờ, bán rượu không rõ nguồn gốc, để khách sử dụng ma tuý, nhân viên không có hợp đồng...

Bên cạnh việc kiểm tra, truy xét tội phạm và chấn chỉnh hoạt động của những vũ trường, hàng loạt địa điểm kinh doanh nhạy cảm khác cũng nằm trong "tầm ngắm" của lực lượng chức năng TP HCM. Trong đó, Công an TP HCM đã kết hợp với Đoàn liên ngành văn hoá xã hội ra quân kiểm tra hàng chục nhà hàng, quán bar, vũ trường nhỏ lẻ khác. Ngoài những vi phạm như hoạt động quá giờ, nhiều nơi còn bị phát hiện sử dụng nhân viên phục vụ có hình thức khiêu dâm hoặc tuyển các "chân dài" vào bán dâm.

Là địa bàn có nhiều quán bar, vũ trường nhất TP HCM, lãnh đạo Công an quận 1 cho biết sắp tới vẫn tiếp tục ra quân kiểm tra xử lý nhằm chấn chỉnh hoạt động của những nơi này. "Ngoài việc siết chặt quản lý, việc liên tiếp kiểm tra là nhằm để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi phạm tội", vị này khẳng định.

Theo Quốc Thắng (VNE)