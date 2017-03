Nhiều xe gian trong tiệm cầm đồ

Chủ tiệm cho biết chiếc xe biển số 54V4-0757 do Trần Thị Thu Thảo (20 tuổi, ngụ Dăk Lăk) đến cầm kèm theo giấy đăng ký xe mang tên người khác. Qua xác minh, PC14 xác định chiếc xe này của chị M. (ngụ phường 1, quận 3) bị trộm vào tháng 12-2008.

Tương tự, khi PC14 kiểm tra một tiệm cầm đồ khác trên đường Bình Giã (quận Tân Bình) phát hiện hai xe tay ga có nguồn gốc trộm cướp. Trước đó, chủ tiệm thấy xe cầm quá lâu mà không ai đến chuộc nên trình báo công an. Trong đó, chiếc xe Attila 54V3-5929 do Đặng Thị Mỹ Dung (34 tuổi) và chiếc Air Blade 53Z2-3833 do Nguyễn Văn Tân (38 tuổi, ngụ Gò Vấp) đem cầm. Qua xác minh, giấy đăng ký xe là thật nhưng đã bị cạo sửa để trùng với số khung, số máy của xe gian. Mặc dù chủ tiệm dùng đèn chiếu tia cực tím để kiểm tra nhưng vẫn không biết đó là giấy bị cạo sửa. Chưa kể là giấy mua bán xe kèm theo cũng được làm giả với dấu mộc giả.

Chị N. - chủ một tiệm cầm đồ trên đường Bãi Sậy (phường 4, quận 6) đến công an phường trình báo có bốn chiếc xe cầm đã lâu không thấy chuộc. Điều đáng nói là bốn xe trên đều có giấy đăng ký kèm chứng minh nhân dân của người cầm. Sốt ruột, chị N. tìm theo địa chỉ trên giấy mới biết họ tên, địa chỉ người mang xe đến cầm đều không có thật.

PC14 còn thu giữ xe máy 51N2-3985 do Nguyễn Thiện Hùng cầm tại tiệm HH (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) là tang vật trong một vụ cướp tài sản. Ngoài ra, chiếc xe 54P4-5236 do Trần Hữu Hiệu (25 tuổi, ngụ Tân Bình) mang tới tiệm cầm có biển số thật là 51N4-0906, do VATP (ngụ quận 11) đứng tên, đã bị lấy cắp vào tháng 12-2008 tại phường Bình Trị Đông...

Thiếu tá Trịnh Kim Sơn, Đội phó Đội 4 PC14, nói: “Nhiều xe tang vật trong các vụ cướp hoặc trộm nằm trong tiệm cầm đồ. Một số chủ tiệm nhận cầm xe không đúng chủ, tạo điều kiện cho kẻ gian tiêu thụ tài sản phạm pháp. Có trường hợp đối tượng cạo sửa giấy tờ tinh vi, nhìn bằng bằng mắt thường rất khó phát hiện nhưng nếu nhìn kỹ qua kính lúp sẽ thấy các dấu vết cạo sửa”.

Được biết, xe tay ga như Attila, Air Blade... thường được cầm khoảng 15-25 triệu đồng/chiếc. Nếu phát hiện nhận cầm xe gian, chủ tiệm cầm đồ phải giao lại xe cho công an để trả cho chủ xe.