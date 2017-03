Nhờ bố chở đi giết người lúc rạng sáng

Ngày 23-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Thành (17 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Thành chính là nghi can đã chém anh Nguyễn Quang Vinh (27 tuổi) tử vong và Vũ Quang Châu (31 tuổi, cả hai ngụ TP Biên Hòa) trọng thương lúc rạng sáng 22-12.



Nghi can Thành (áo trắng) bị công an bắt giữ. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 22-12, anh Vinh cùng một số người bạn đang ngồi chơi bên đường thì bất ngờ Thành xuất hiện và gây sự. Hai bên xảy ra cự cãi qua lại, Thành bị nhóm anh Vinh đánh.

Sau đó, Thành bỏ chạy về nhà lấy hung khí rồi bảo bố mình chở đi trả thù. Khi hai bố con vừa đến nơi nhóm anh Vinh đang ngồi thì Thành dùng dao lao vào chém Vinh nhiều nhát. Thấy bạn bị chém, anh Vũ Quang Châu (31 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) vào can ngăn thì bị Thành chém trọng thương.

Sau khi bị Thành chém, anh Vinh bỏ chạy cách hiện trường khoảng 100 m thì tử vong. Trong khi đó, anh Châu được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường. Qua sàng lọc, sáng cùng ngày Phòng CSĐT về tội phạm và TTXH Công an tỉnh Đồng Nai (PC45) đã bắt giữ Thành. Riêng nghi can liên quan là bố Thành đã rời khỏi địa phương.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.