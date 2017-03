Nhờ giang hồ đi giành đất

Sau khi chúng tôi phản ánh, ngày 17-4 Công an huyện Long Điền phối hợp Công an xã Phước Tỉnh đến khu vực ấp Phước Tân ghi nhận thực tế việc sơn nhà, cắm cọc giành đất nên nhóm thanh niên không thấy xuất hiện đe dọa người dân. Sắp tới, công an huyện sẽ mời những người liên quan lên làm việc.