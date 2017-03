Nhờ kẻ trộm đi tìm laptop bị đánh cắp

Sáng 16/1, Nguyễn Văn Ý (24 tuổi, sinh viên năm cuối ĐH Kinh tế Đà Nẵng) đến chơi tại dãy trọ trên đường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Trước khi vào phòng các bạn, Ý gọi điện cho chị Nguyễn Thị Phương Thanh (đang trọ tại đây) hỏi mượn laptop, nhưng được cho biết máy đã hỏng. Ý không vào phòng chị Thanh nữa mà đến phòng của anh Vũ (cùng dãy trọ). Khi ngang qua phòng chị Thanh, thấy cửa sổ hé mở, Ý nhìn vào xem thử thế nào thì phát hiện 2 chiếc laptop trên bàn học.

Chuyện trò với anh Vũ một lúc, Ý nảy sinh ý định chiếm đoạt 2 chiếc laptop trên. Cậu sinh viên quay lại phòng chị Thanh để xem tình hình. Đẩy cửa ra, Ý phát hiện bên trong không có ai. Nghĩ máy của chị Thanh hỏng, Ý không thèm để ý mà chỉ “nhắm” chiếc laptop màu trắng hiệu Sony Vaio của chị Nguyễn Thị Hương (cùng phòng với Thanh).

Ý nhanh chóng cho chiếc laptop của chị Hương vào áo ấm, kéo khóa lại rồi rút êm. Nhìn trước ngó sau biết chắc không ai phát hiện hành vi của mình, Ý chào anh Vũ rồi đi xe máy mang chiếc laptop đến nhà người quen trên đường Nguyễn Văn Thoại gửi.

Vừa gửi máy xong, Ý nhận được điện thoại của chị Thanh thông báo về việc kẻ gian đột nhập lấy trộm laptop của chị Hương và nhờ đến góp sức truy tìm thủ phạm và tài sản. Nhận lời, Ý quay lại phòng chị Thanh để bàn bạc, lên “phương án”. Ý cho hay kẻ gian thường mang tài sản ăn trộm đến tiệm cầm đồ nên cứ đến đó mà tìm. Nếu đồng ý cách này, Thanh lên xe để Ý chở đi tìm.

Sau một vòng đảo khắp các tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Văn Thoại để xem xét nhưng vẫn không thấy dấu vết chiếc máy tính, Ý chở chị Thanh về lại phòng trọ để mọi người tìm “phương án khác”. Khi mọi người đang bàn thì Ý quay về nhà người quen lấy chiếc laptop mang đến tiệm cầm đồ đặt lấy 4,5 triệu đồng. Có tiền, Ý mang nộp học phí để vài ngày sau nhận bằng tốt nghiệp.

Chị Thanh, anh Vũ và chị Hương sau khi không tự tìm lại được chiếc laptop nên tới Công an phường Mỹ An trình báo. Ba người cho biết hôm đó Ý có đến chơi, nhưng khẳng định không phải là thủ phạm bởi họ là bạn bè khá thân quen. Tuy nhiên, với công an chi tiết ấy lại là mấu chốt nên tập trung xác minh về Ý.

Đến trưa 17/1, khi cơ quan công an báo tin đã bắt được thủ phạm, chị Thanh và chị Hương chưa kịp mừng thì đớ cả người vì kẻ bị bắt chính là Ý.

Theo Công an Đà Nẵng