Nhờ tài xế taxi dẫn khách mua dâm

Chiều nay, khi một cặp nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn Nhật Linh nằm trên phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP HCM thì bị cảnh sát bắt quả tang. Một gái bán dâm 27 tuổi khai, cô là gái bán dâm trong đường dây môi giới do Đỗ Thị Thủy (34 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh) cầm đầu.

Theo điều tra viên, "má mì" Thủy đã thừa nhận hành vi môi giới. Từng là gái bán dâm, sau một thời "chăm" khách ở vũ trường, rồi bán dâm trong các quán bia ôm, Thủy trở thành "hàng" hết "đát" nên quay sang nghề môi giới.

Có hàng chục cô đào được má mì này tuyển chọn và liên lạc thường xuyên qua điện thoại. Khách có nhu cầu mua dâm sẽ liên lạc với Thủy. Sau đó khách tự chọn "bãi đáp" và tới đó chờ sẵn. Má mì này sẽ điều gái mại dâm tới phục vụ và thu tiền.

Để mở rộng khách hàng, Thủy thường xuyên cung cấp số máy của mình cho cánh tài xế taxi để mỗi khi có quý ông muốn vui vẻ, lái xe cho khách số liên lạc với Thủy. Theo thông tin ban đầu, các lái xe thường đón khách tại một số vũ trường trên địa bàn quận 1 và khu vực quận Bình Thạnh đều có số liên lạc của "má mì" này để cung cấp cho khách.

Theo lời khai của Thủy, đường dây này hoạt động từ giữa năm 2007, mỗi ngày có hơn chục cô gái "đi khách". Giá mỗi lần bán dâm được Thủy quy định là 1,2 triệu đồng, trong đó Thủy thu lại 400 ngàn đồng.

Vụ việc do đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) công an TP HCM phối hợp với công an quận 1 và đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội khám phá.