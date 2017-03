Nhóm bịt mặt chuyên cướp phụ nữ lúc mờ sáng sa lưới

Chiều 10-3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Thanh Hóa vừa triệt phá ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản của những phụ nữ đi chợ vào sáng sớm.

Hai đối tượng cầm đầu bị bắt là Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Đức Thịnh (đều SN 1995), ngụ ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.



Hai nghi can Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Đức Thịnh. Ảnh: Thái Thanh



Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là chuyên hoạt động vào rạng sáng. Chúng sử dụng xe máy không có biển kiểm soát, bịt mặt. Khi phát hiện thấy các phụ nữ đi chợ đầu mối mua hàng về bán lẻ thì bọn chúng cho xe ép sát rồi khống chế cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, chỉ tính từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt, bọn chúng đã gây ra hàng chục vụ cướp tài sản với thủ đoạn trên, gây bức xúc trong quần chúng. Ngay sau đó, Công an TP Thanh Hóa đã tung các mũi trinh sát tóm gọn hai đối tượng trên.

Hiện Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều, mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng còn lại. Công an TP Thanh Hóa đề nghị các nạn nhân của các vụ cướp tài sản có thủ đoạn như trên liên hệ với Công an TP Thanh Hóa để được giải quyết.

ĐẶNG TRUNG