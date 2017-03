Nhóm buôn lậu nhảy sông khi vào ổ mai phục công an

Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An, vừa ký tặng giấy khen kèm tiền thưởng 5 triệu đồng cho tập thể, cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An (PC46) về thành tích phát hiện, triệt phá một đường dây buôn lậu thuốc lá ngoại qua biên giới có quy mô lớn.

Trước đó chiều 24-11, ông Nguyễn Văn Được - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã thăm hỏi, động viên và thưởng nóng 10 triệu đồng cho lực lượng trinh sát chống buôn lậu PC46.



Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An thu giữ tang vật trong vụ triệt phá buôn lậu thuốc lá ngoại trên sông.

Qua nắm tình hình hoạt động buôn lậu trên sông Vàm Cỏ Đông, các trinh sát PC46 Công an tỉnh Long An đưa vào tầm ngắm nhóm đối tượng chuyên tập kết, chuyển thuốc lá lậu (chủ yếu Jet, Hero) số lượng lớn từ Campuchia đến bến phà Lộc Giang, Đức Hòa và Đức Huệ bằng xuồng máy cao tốc, vỏ lãi.

Rạng sáng 18-11, nhóm buôn lậu trên lọt vào vị trí mai phục của trinh sát trên sông Vàm Cỏ Đông (đoạn thuộc xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ). Khi bị chặn bắt, hàng chục đối tượng nhanh chóng nhảy xuống sông bơi lên bờ để trốn, bỏ lại xuồng máy, thuốc lá. Lực lượng chống buôn lậu tạm giữ tang vật gồm hơn 45.000 bao thuốc lá ngoại các loại, chín xuồng máy.

“Sau vụ anh Nguyễn Kim Danh - cán bộ quản lý thị trường tỉnh Long An bị dân buôn thuốc lá lậu đánh chết (đêm 15-9) nạn buôn lậu thuốc lá qua biên giới ở Long An có tạm lắng nhưng gần đây diễn biến phức tạp trở lại, điểm nóng vẫn là tuyến giáp ranh giữa hai huyện Đức Huệ, Đức Hòa. Sông Vàm Cỏ Đông là tuyến đường thủy vận chuyển chính. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ để xử lý số đối tượng nằm trong đường dây buôn lậu vừa bị triệt xóa” - một lãnh đạo PC46 Công an tỉnh Long An cho biết.