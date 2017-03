Nhóm buôn ma túy di động

Nhóm này thường mua bán heroin trực tiếp cho các con nghiện, không cần qua điện thoại di động. Mạng lưới chân rết của chúng dày đặc, hoạt động khép kín với sự tiếp tay của bà con họ hàng trong gia đình. Chúng thường bố trí lực lượng cảnh giới nghiêm ngặt khiến công tác đấu tranh triệt phá của công an gặp không ít khó khăn.

Trước tình hình đó, ngày 7-9-2010, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 12 đã đề xuất cùng Ban chỉ huy công an quận xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Sau gần ba tháng điều nghiên theo dõi, nắm rõ đường dây và quy luật hoạt động của các đối tượng, ngày 23-11-2010, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ Nguyễn Văn Tiến (SN 1966, ngụ tại số 26/3 tổ 18, KP5, P.Thạnh Xuân, Q12) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Vật chứng thu giữ gồm có: 33 gói giấy bạc chứa ma túy được bỏ trong một lọ thủy tinh nhỏ. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tiến, CA còn phát hiện thu giữ thêm hai gói ma túy.



Các đối tượng mua bán ma túy

Tiến cho biết số ma túy trên do vợ chồng Trương Văn Thời và Chiêm Thị Hải Hà (là cậu mợ ruột của Tiến, ngụ tại số 29/3 tổ 18, KP5, P.Thạnh Xuân, Q12) cung cấp.

Từ lời khai của Tiến, cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Văn Thời và Chiêm Thị Hải Hà, phát hiện 50 gói ma túy, một cân tiểu ly, 100 miếng giấy bạc. Hà đã khai thường xuyên bán “hàng trắng” cho anh em Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Dũng (cháu ruột của Thời, cùng ngụ tại nhà số 26/3 tổ 18, KP5, P.Thạnh Xuân, Q12) để bán lại cho các con nghiện. Khám xét chỗ ở của Dũng, CA thu giữ một đoạn ống nhựa chứa heroin, tám dao lam, 90 tờ giấy bạc.

Tại cơ quan CSĐT Công an quận 12, Tiến khai là người bán thuê ma túy cho vợ chồng Thời và Hà. Mỗi ngày, Tiến bán được bình quân 40 gói ma túy, mỗi gói được Hà trả công 10.000 đồng.

Số ma túy Công an quận 12 đã thu giữ trong vụ án này là 26,8064 gram. Công an quận 12 đã bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Văn Thời, Chiêm Thị Hải Hà và Nguyễn Văn Dũng.





Theo NGUYỄN HIẾU (CATP)