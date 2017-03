Nhóm buôn ma túy Lào-Việt liều lĩnh nổ súng cứu đồng bọn bất thành

(PLO) - Hôm nay (11-12), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cơ quan công an huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) phá chuyên án 388L, bắt Lầu Bá Chia (29 tuổi) thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Nghệ An.