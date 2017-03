Nhóm chăn dắt gái mại dâm ven Nghĩa trang Bình Hưng Hòa sa lưới

Bước đầu Long “Bi” cùng Nguyễn Kim Ngân (chị vợ của Long) và Tạ Ngọc Huy (còn tên gọi khác là Châu, ngụ phường Bình Hưng Hòa B) sẽ bị điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Long nghiện ma túy và từng có hành vi buôn bán ma túy ở vùng giáp ranh Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú. Năm 2013, Long bị Công an quận Tân Bình bắt quả tang khi đang giao “hàng” cho một người nghiện gần sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi bị tòa tuyên án hai năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy giữa năm 2014 Long được ra tù.

Nguyễn Tiến Long (Long Bi) đang viết bản tự khai. (ảnh CTV)

Nhằm che mắt hàng xóm, Long giả vờ chạy xe ôm kiếm sống nhưng thực chất bên trong thì bắt tay cùng Kim Ngân tổ chức mại dâm, lôi kéo các cô gái trẻ vào đường dây. Dưới trướng hai chị em này là những thanh niên bặm trợn có nhiệm vụ hằng ngày đưa rước gái và thu phí bảo kê.

Giá cả được Long quy định mỗi lần "đi khách" là 300.000 đồng, các cô chỉ hưởng 90.000 đồng, số tiền còn lại phải trả tiền phòng và nộp cho Long. Trường hợp qua đêm giá 1 triệu đồng, Long cho đàn em thu ngay một nửa (500.000 đồng). Ngoài ra, các cô mỗi đêm hành nghề phải đóng tiền “bến bãi” là 200.000 đồng.

Không chỉ vậy, Long “Bi” cùng đồng bọn còn sử dụng nhiều thủ đoạn để ràng buộc các cô gái như dụ dỗ họ sử dụng “hàng đá”, buộc vay tiền với lãi suất cao. Nhiều cô gái sa chân vào đường dây mại dâm do Long “Bi” điều hành đã bị vắt kiệt sức, họ chỉ biết “đi khách” để có tiền đóng lãi cho Long tránh không bị đánh đập thậm tệ.

Trước đó, Công an phường Sơn Kỳ đã tiến hành xử phạt 13 trường hợp gái mại dâm trên đường Bình Long. Đầu tháng 1-2016, Công an quận Tân Phú lập chuyên án xóa sổ đường dây mại dâm, bắt giữ các đối tượng đầu sỏ, chăn dắt. Đêm 14-1, trinh sát đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Tân Phú ập vào khách sạn bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm mà người nữ chính là người nằm trong đường dây của Long "Bi". Ngay sau đó, công an truy bắt Long “Bi”, Kim Ngân và Huy Châu. Các “nài” chuyên bắt mối, chở gái cũng lần lượt bị công an mời lên làm việc, lập hồ sơ xử lý.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng chuyên án.