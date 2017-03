Nhóm côn đồ ập vào nhà trọ lúc rạng sáng, chém hai người bị thương

Mới đây, công an quận Gò Vấp, TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Trọng (tự Trọng Kem, 29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. Hiện công an đang truy xét nhằm bắt giữ những đồng phạm của Trọng là Hải Lớn, Hải Nhóc, Tiến, Minh và Thái, được xác định là đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Hà Văn Trọng tại cơ quan công an

Theo thông tin điều tra, 1 giờ 30 phút rạng sáng 12-1, anh PTN. (30 tuổi) cùng 3 người khác đang ở trong phòng trọ ở đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp thì bất ngờ có sáu thanh niên hung hãn cầm hung khí xông vào phòng. Những người này không nói mà cầm hung khí lao vào đâm chém lia lịa.

Đánh nhanh, rút gọn, nhóm côn đồ bỏ đi. Anh N. và một người cùng trọ là THH. (22 tuổi) bị thương tích nặng, được người dân đưa đến bệnh viện 175, quận Gò Vấp cấp cứu. Đến nay, kết quả giám định của trung tâm pháp y – sở Y tế TP.HCM cho biết, anh N. bị thương tích 61%, do những vết thương ở mạn sườn, ở mũi, tay, chân…

Khi vào cuộc điều tra, công an quận Gò Vấp xác định cầm đầu nhóm côn đồ trên chính là Trọng nên tiến hành bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu xác định, ngày 10-1 có một người tên Hùng (chưa rõ lai lịch) mượn của anh N. 300 ngàn đồng và hứa hôm sau sẽ trả. Do Hùng không trả nợ nên anh N. tìm đến dọa đánh làm Hùng hoảng sợ gọi điện cho Trọng cầu cứu.

N. bỏ về gọi cho ba người khác tìm đánh Hùng, Trọng. Thấy Trọng mua hàng trên đường, nhóm anh N. xông vào hành hung nhưng Trọng kịp thời bỏ chạy. Sau đó ,Trọng đã gọi cho bốn người khác ập vào phòng trọ của N. lúc rạng sáng đâm chém, làm hai người bị thương như nói trên.

Công an có thu giữ vật chứng là một con dao tự chế dài 57cm, Trọng khai khi ập vào, anh N. dùng con dao này tấn công nhưng Trọng chụp được dao và chém anh N. Hiện công an quận Gò Vấp đang mở rộng điều tra, truy bắt những người còn lại.