Nhóm côn đồ đánh công an xã gãy xương sườn

Theo thông tin ban đầu, tối 17-7, nhận được tin báo của người dân có một nhóm thanh niên mang theo gậy, dao, mã tấu để chuẩn bị đánh nhau tại cầu Ông Bộ (thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang). Lúc này lãnh đạo Công an xã Vĩnh Trung cử ông Nguyễn Ái Quy, Phó công an xã và Bùi Duy Vương, công an viên đến hiện trường (mặc thường phục) để xử lý. Khi đến nơi, ông Quy xưng là công an và rút thẻ ngành ra nhắc nhở nhóm thanh niên trên.





Anh Vương đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương

Thấy công an, một nhóm thanh niên lên xe bỏ chạy, nhóm còn lại chống cự và dùng hung khí lao vào đuổi đánh anh Quy và Vương khiến hai anh bị thương nặng. Đánh xong cả nhóm lên xe bỏ chạy, anh Quy và Vương được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, anh Quy chỉ bị thương nhẹ nên đã xuất viện ngay đêm 17-7. Còn anh Vương bị gãy một xương sườn bên trái, rách da đầu, thái dương trái. Theo anh Vương, sau khi nhận nhiệm vụ của lãnh đạo công an xã, anh đã cùng anh Quy tới hiện trường thì thấy có hai nhóm thanh niên đang ngồi trên xe máy. “Thấy có hung khí tôi đi tới tịch thu và yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ. Ngay lúc đó hai ba thanh niên nhảy vào tấn công. Tôi và anh Quy bỏ chạy nhưng bất thành và đành chịu trận”, anh Vương kể.

Theo các bác sĩ, các vết thương ở đầu, thái dương, tay và chân chỉ là ngoài da và đã được khâu lại. Nặng nhất là viết thương ở mạn sườn trái, xương sườn số 8 bị gãy do vật cứng tác động.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.