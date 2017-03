Nhóm côn đồ đánh người vô cớ gãy tay

(PLO)- Chiều 22-11, Công an xã Vĩnh Công, huyện Châu thành, Long An xác nhận vừa triệu tập ghi nhận lời khai người bị hại và nghi can có liên quan trong một vụ cố ý đánh người gây thương tích vừa xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là Đặng Minh Đức, 18 tuổi, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Công.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 20-11, Đức đến nhà người bạn tên Sang chơi thì gặp Nguyễn Tấn Đạt (22 tuổi) chạy xe máy chở Võ Việt Nam (19 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Công) ngồi phía sau. Khi nhìn thấy Đức và Sang, đột nhiên Đạt lên tiếng “nhìn gì, muốn đánh lộn không?”. Do biết Đạt và Nam bản tính hung hăng nên cả hai im lặng không trả lời.

Em Đức tay vẫn còn băng kín do bị chém ngồi bên cạnh cha. Ảnh: An An

Tuy nhiên, Đạt vẫn dừng xe để Nam nhảy xuống cầm bố thắng xe máy đập trúng đầu Đức chấn thương. Được mọi người gần đó can ngăn, Nam cùng Đạt bỏ đi nhưng khoảng 10 phút sau quay lại kéo thêm một đồng bọn có cầm mã tấu trên tay. Cả ba xông vào tấn công, chém Đức gãy xương bàn tay, chấn thương nặng ở vùng đầu rồi lên xe rời khỏi nơi gây án. Kết quả giám định, Đức gãy xương đòn bàn tay, chấn thương vùng đầu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc. AN DŨNG