Nhóm côn đồ đất Cảng bị triệt phá

Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa bắt giữ Nguyễn Lại Hiệp, Nguyễn Trọng Hùng Vương, Nguyễn Tuấn Anh (cùng ở quận Ngô Quyền), Nguyễn Văn Báu (huyện An Dương) và Nguyễn Đình Vũ (huyện Vĩnh Bảo), tuổi 24 - 30. Một khẩu súng, hộp tiếp đạn, 40 viên đạn bi, cùng nhiều dao, kiếm và một gói ma túy cũng được thu giữ.



Theo tài liệu điều tra, gần đây ở quận Ngô Quyền xuất hiện nhóm thanh niên thường xuyên sử dụng súng, dao, kiếm và các loại hung khí khác để tham gia hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê, tranh chấp bến bãi gây mất an ninh trật tự.



Nhóm này khai nhận đã gây ra nhiều vụ hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Cuối tháng 7, chúng dùng dao kiếm, chém gây thương tích cho 4 nạn nhân. Trưa 17/8, do mâu thuẫn với Đỗ Anh Tiến (30 tuổi), nhóm đã cùng Phạm Đình Khánh và thanh niên tên Quyền đi ôtô 7 chỗ mang theo hung khí đến nhà anh Tiến đe dọa, đập phá tài sản. Sau đó, Vương rút khẩu colt quay nổ súng thị uy...



Công an quận Ngô Quyền đang mở rộng vụ án, truy bắt những người còn lại.





