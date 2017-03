Nhóm côn đồ hung hãn xông vào nhà dân chém người

Theo đơn thư gửi đến báo Dân trí của chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1974), trú tại thôn Tiên Trang, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, là vợ nạn nhân Phạm Văn Hà (sinh năm 1970) trình bày: Vào khoảng 16h ngày 15/6/2011, có một thanh niên đi xe máy đến dựng ngay trước cửa chắn ngang lối đi vào nhà anh Hà, rồi đi thẳng vào nhà hàng xóm bên cạnh.

Đơn đề nghị của vợ nạn nhân gửi các cơ quan chức năng và báo

Khoảng 30 phút sau, thanh niên này đi ra và lớn tiếng: “Tao để xe đây chẳng có thằng nào dám lấy, đứa nào mà láo thì tao đốt cả làng”. Lúc anh Hà đang ngồi ở quán may đối diện cửa hàng ăn của gia đình đi ra và nói: “Thằng kia mày ở đâu đến đây mà nói láo”.

Thanh niên này tiếp tục chửi bới. Thấy vậy chị Liên chạy ra kéo chồng vào nhà và gọi điện báo công an xã. Một lúc sau, lực lượng Công an xã đã có mặt yêu cầu thanh niên này (sau đó được xác định là Vũ Văn Biên, sinh năm 1982, trú tại thôn Thạch Tiến, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) xuống xe vào trụ sở UBND xã làm việc. Tuy nhiên Biên cố tình nấn ná ở ngoài và lấy điện thoại ra gọi.

Anh Hà bị chém nhiều nhát trên cơ thể, đang nằm điều trị tại bệnh viện

Khoảng ít phút sau, bất ngờ có 3 thanh niên khác đi trên một xe máy đến, tay cầm dao đến trước khu vực nhà anh Hà. Nhóm thanh niên này xuống xe xông thẳng vào nhà chém anh Hà nhiều nhát vào tay, đầu, lưng và bả vai khiến anh Hà gục ngay tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, nhóm thanh niên này còn quay sang đập phá đồ đạc trong nhà anh Hà. Khi nghe người dân hô hoán thì nhóm thanh niên này bỏ lại hai xe máy mang BKS 77H7 - 9347 và 36N6 - 5215. Bọn chúng tháo chạy về hướng Khu công nghiệp Sô Tô, ra đến ngã 5 thôn Tiên Trang thì nhảy lên xe ô tô đã đợi sẵn tẩu thoát.

Riêng đối tượng Vũ Văn Biên đã bị lực lượng công an xã truy đuổi và tóm được khi tên này chui vào gốc cây cách nhà anh Hà khoảng 600m lẩn trốn.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh Hà đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hợp Lực, thành phố Thanh Hóa với nhiều vết thương trên cơ thể. Hiện anh đã được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật khâu vết thương và vẫn hôn mê.



Vụ việc xảy ra làm náo loạn cả một vùng quê, khiến nhiều người dân bàng hoàng. Theo người dân địa phương, vào tháng 5 vừa qua, cũng chính nhóm đối tượng trên đã chém một người tên Đại ở xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương nhưng vẫn chưa bị pháp luật trừng trị.

Ông Lê Duy Văn trao đổi với PV

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Duy Văn, Trưởng công an xã Quảng Lợi, thừa nhận: “Sau khi nhận được thông tin có đánh nhau, chúng tôi liền huy động lực lượng nhưng khi đến nơi thì đã xảy ra chuyện anh Hà bị chém và các đối tượng đã bỏ chạy. Ngay lập tức anh em truy đuổi theo và bắt được đối tượng Vũ Văn Biên đưa về trụ sở UBND xã. Còn 3 đối tượng khác đã chạy thoát. Chúng tôi đã thông báo lên Công an huyện và bàn giao đối tượng cùng tang vật là hai chiếc xe máy để xử lý theo thẩm quyền”.



Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương tiếp nhận và điều tra làm rõ.



Theo Duy Tuyên (Dân trí)