Nhóm côn đồ lao vào nhà dân chém tán loạn rồi ném bom xăng

Vết thương trên người chị Nguyệt do chị chém bằng sống dao.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 22-3, khi hai vợ chồng anh Hùng đang ngồi nói chuyện với chị Nguyễn Thị Hương (41 tuổi, ở gần nhà) và một số người hàng xóm ngay trước hiên nhà thì xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng 20 người đi trên 10 xe máy mang theo hung khí gồm mã tấu, dao… chạy tới dừng trước cổng.

Bất ngờ hơn mười người trong nhóm thanh niên trên xông vào nhà tiến đến chỗ chị Hương đang ngồi rồi vung dao chém tán loạn. Chị Hương và những người khác bỏ chạy vào trong nhà anh Hùng núp. Còn anh Hùng tìm cách ngăn nhóm người lạ mặt lại thì bị chúng ném bom xăng, gây bỏng nặng ở chân trái. Ngoài ra lửa còn làm cháy một số vật dụng trong nhà.

Chân trái của anh Hùng bị bỏng do trúng bom xăng.

Tiếp đó, nhóm côn đồ đi vào trong nhà anh Hùng để tìm chị Hương. Chị Nguyệt can ngăn thì bị một đối tượng dùng sống lưng dao chém một nhát vào hông gây bầm tím. Quá hoảng sợ, chị bỏ chạy ra ngoài thoát thân. Nhóm côn đồ tiếp tục lục soát để tìm chị Hương nhưng không thấy rồi bỏ đi.

Chiều 27-3, Công an TP Biên Hoà cho biết đang tiến hành truy bắt các đối tượng trên. Theo cơ quan công an nguyên nhân ban đầu được xác định là do chị Hương mâu thuẫn với một người khác cũng tên Hương. Do vậy người này đã thuê nhóm giang hồ trên vào dằn mặt chị Hương.