Nhóm côn đồ “nhí” chém lìa ngón tay học sinh

Ngày 7/6, Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dưỡng Thanh Huy Hoàng, Phù Văn Hảo về hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cả (cùng 16 tuổi, cùng ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên) về hành vi nói trên. Kết quả điều tra xác định, do có mâu thuẫn từ trước với nhóm thanh niên tên Khang cùng ngụ tại địa phương, tối 2/5, Hoàng ngồi nhậu với Hảo, Linh, Cả để bàn cách đánh nhóm của Khang trả thù. Khi đi, nhóm của Hoàng mang theo 2 con dao bản rộng. Đến nơi hẹn là Công viên 8-3, thuộc phường Mỹ Bình, Khang cùng người bạn thấy nhóm của Hoàng đông hơn và có mang theo hung khí nên đã bỏ chạy. Trong quá trình rượt đuổi nhóm của Khang đến đường Chưởng Binh Lễ thì mất dấu, nhóm của Hoàng chia nhau đi tìm kiếm. Lúc này, Hoàng tình cờ phát hiện em Nguyễn Thanh Nhuật (15 tuổi) và em Lâm Quốc Huy (14 tuổi, cả 2 đều là học sinh lớp 8) đang trên đường đạp xe về nhà, nghi cùng nhóm với Khang nên ra hiệu cho đồng bọn lao đến chém túi bụi. Hậu quả, Nhuật bị 2 vết chém vào cánh tay, Huy bị chém đứt lìa 2 lóng ngón tay út. Gây án xong, Hoàng và Hảo lấy luôn điện thoại của Huy bán được 300 ngàn chia nhau tiêu xài. Qua truy xét, Công an TP Long Xuyên đã bắt giữ Hoàng và đồng bọn.

Theo Văn Vĩnh – Quỳnh Mai (CAND)