Nhóm côn đồ sát hại Huy "rambo" sa lưới khi tụ tập đi lễ

Đêm 26/2, rạng sáng 27/2, các tổ công tác thuộc Phòng 4, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52), Công an TP Uông Bí, Phòng PC52, Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt ra quân, bắt giữ 5 đối tượng truy nã về tội giết người. Đó là nhóm đối tượng liên quan đến vụ án sát hại Huy "rambo", đối tượng có số má trong giới giang hồ ở Hà Nội.

Khi Huy "rambo" chết tại Bệnh viện Đa khoa ở Phố Nối, Hưng Yên, đàn em của Huy đã mang hung khí đe dọa y, bác sỹ để cướp xác Huy về Hà Nội. Lực lượng Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên đã có kế hoạch ngăn chặn nên không xảy ra mất an ninh, trật tự trong đám tang của Huy. Những tình tiết mới nhất về cái chết của trùm bảo kê Huy "rambo" đã được các đối tượng truy nã khai báo.

Các đối tượng truy nã bị bắt giữ.

Án mạng tại Trung tâm hội chợ

Theo CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 23h ngày 16/12/2012, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm hội chợ huyện Yên Mỹ.

Nạn nhân được xác định là Chu Văn Huy, tức Huy "rambo", SN 1980, quê quán xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Trong vụ ẩu đả này còn có 2 người bị thương là Nguyễn Văn Du, 21 tuổi, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ; Nguyễn Quang Hùng, 35 tuổi, trú tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm.

Theo tài liệu cơ quan Công an nắm được, Huy "rambo" khá nổi tiếng trong giới giang hồ Hà Nội, từng có hoạt động bảo kê tại một số khu chợ đầu mối. Một tình tiết mà cơ quan Công an thu thập được trong quá trình điều tra vụ án chính là sau khi đưa Huy vào bệnh viện ở Hưng Yên, biết Huy tử vong, đám đàn em của Huy đã dùng hung khí đe dọa các y, bác sĩ đòi mang xác Huy về Hà Nội để tổ chức tang lễ.

Ý đồ này sau đó đã bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên và Công an TP Hà Nội kịp thời ngăn chặn. Những ân oán giang hồ vẫn chưa dừng lại sau khi Huy "rambo" thiệt mạng.

Sau khi Huy chết, có một nhóm đối tượng đến nhà Nguyễn Văn Quân, 26 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên dùng súng bắn uy hiếp. Quân vốn là đàn em của Đỗ Hữu Quỳnh (tức Quỳnh hen), 32 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ.

Quỳnh là đối tượng có tiếng tăm trong giới giang hồ ở Hưng Yên, chuyên đi đòi nợ thuê. Tối 20/12, khi Quỳnh "hen" vừa mò về nhà thì bị Công an Hưng Yên bắt giữ. Lần lượt sau đó, 5 đàn em của Quỳnh "hen" cũng bị sa lưới.

Nguyên nhân vụ án bước đầu được làm sáng tỏ. Tối 16/12, Phạm Văn Tú, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ; Lưu Văn Cường (tức Cường "rãnh"), thị trấn Yên Mỹ; Nguyễn Văn Du, 21 tuổi, ở xã Trung Hòa, Lưu Văn Kỳ (em ruột của Cường) đến Trung tâm hội chợ thương mại xem ca nhạc. Tại đây, Tú bị một người hắt nước vào.

Đi qua, thấy Đỗ Tuấn Đạt, đàn em của Quỳnh "hen" nhìn mình chằm chằm, Tú nghĩ rằng Đạt là người hắt nước vào mình nên đã mách với "đại ca" Huy "rambo" khi đó đang cùng một số đàn em có mặt ở Trung tâm hội chợ.

Để dạy cho đối tượng đã hắt nước vào người Tú, nhóm Huy "rambo" đã lao vào đánh Đạt ngay tại Trung tâm hội chợ. Sau đó, vụ ẩu đã giữa hàng chục đối tượng côn đồ đã diễn ra, kết cục Huy "rambo" bị đâm, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Sau đó, CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về 2 tội danh giết người và gây rối trật tự công cộng. Trong đó, Quỳnh "hen" đã bị khởi tố về tội giết người. Quá trình điều tra, CQĐT đã ra lệnh truy nã toàn quốc 6 đối tượng đang bỏ trốn.

Trắng đêm truy bắt tội phạm

Có mặt tại Cục C52 ngay sau khi nhóm đối tượng vừa được các trinh sát dẫn giải về, chúng tôi không khỏi xót xa khi các đối tượng truy nã phạm tội giết người còn quá trẻ. Trong nhóm này, 3/5 đối tượng truy nã là anh em ruột, gồm: Đỗ Duy Thịnh (25 tuổi), Đỗ Tuấn Đạt (20 tuổi), Đỗ Tuấn Anh (23 tuổi), cùng trú tại thôn Hào Xuyên, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Cùng bị bắt giữ còn có các đối tượng: Dương Anh Uy và Lê Phi Hùng, cùng 25 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

Để truy bắt được 3 đối tượng truy nã Thịnh, Đạt, Tuấn Anh, các trinh sát Phòng 4, Cục C52 và lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã mất nhiều thời gian công sức rà soát, lần theo tung tích của nhóm đối tượng nêu trên. Quá trình xác minh, các trinh sát phát hiện 3 anh em Thịnh có mặt tại TP Móng Cái, làm thuê trên các tàu đánh cá.

Tuy nhiên, đến thời điểm giáp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, nhóm này biến mất không để lại dấu tích gì. Qua phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, dán lệnh truy nã tại các điểm công cộng và tiếp tục rà soát, các trinh sát đã có trong tay nguồn tin quan trọng, hằng năm vào dịp lễ hội Yên Tử, nhóm đối tượng truy nã thường tụ về địa bàn TP Uông Bí để đi lễ cầu may.

Quả như dự đoán, qua rằm tháng Giêng, 3 đối tượng Thịnh, Đạt, Tuấn Anh đã xuất hiện tại TP Uông Bí. Cùng thời điểm này, các trinh sát cũng nắm được nguồn tin, tại khu đầm ở TP Hạ Long, đối tượng Lê Phi Hùng đã dạt về đó trú ngụ, còn đối tượng Dương Anh Uy đang ẩn náu tại một ảnh viện áo cưới tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Xác định đây là nhóm đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có khả năng mang theo vũ khí nóng, kế hoạch bắt giữ các đối tượng được các trinh sát tính toán tỷ mỷ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau khi đã xác định chính xác được nơi ẩn náu các đối tượng.

Đêm 26/2, rạng sáng 27/2, 3 tổ công tác gần 20 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng Phòng 4, Cục C52, Công an TP Uông Bí, Phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt bắt giữ các đối tượng.

Hai đối tượng Đạt và Tuấn Anh bị bắt giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Uông Bí. Rạng sáng 27/2, đối tượng Thịnh bị bắt giữ khi đang ẩn náu tại nhà chị gái. Cũng trong thời điểm này, đối tượng Uy bị tổ công tác bắt giữ tại ảnh viện áo cưới ở TP Hạ Long còn đối tượng Lê Phi Hùng bị bắt khi đang trú ngụ tại một khu đầm ở TP Hạ Long.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi giết người. Ngay chiều 27/2, Phòng 4, Cục C52 đã bàn giao hồ sơ ban đầu cùng 5 đối tượng truy nã cho CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên

Theo Anh Hiếu (Công an nhân dân )