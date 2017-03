Nhóm côn đồ tuổi teen dàn cảnh “yêu” để cướp

Bốn đối tượng trong nhóm đã bị CSĐT triệu tập để lấy lời khai và hai đối tượng đã ra đầu thú khi bị phát hiện thực hiện vụ cướp tài sản lúc 8 giờ 30 đêm 3-5.Bốn đối tượng trên khai nhận tên Huỳnh Nhật Nguyên (SN 1993), Trần Vũ Di (SN 1993), Nguyễn Thành Nhân (SN 1995) cùng trú tại phường Phú Thủy và Võ Nguyên Phương (SN 1993, ngụ phường Xuân An) cùng một số đối tượng khác lên kịch bản cướp xe đạp của anh Huỳnh Văn C. (SN 1991, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết), người quen qua mạng của chúng.Trong kịch bản này, một “nữ tặc” tên Trang đóng giả làm người tình qua mạng và hẹn hò với anh C. tại nơi vắng vẻ để “tâm sự”.Đêm 3-5, anh C. hẹn gặp Trang tại khu dân cư Hùng Vương, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết. Trong lúc cả hai đang “ngọt ngào” thì đồng bọn đến gây sự, đuổi đánh khiến C. hoảng hốt bỏ của chạy lấy người. Khi quay lại, C. mới ngộ ra “nữ tặc” kia là đồng bọn của nhóm côn đồ đã biến mất cùng với chiếc xe đạp nên tìm đến đến công an để giải trình vụ việc.Nhóm cướp tuổi teen khai đã bán xe đạp của C. được 200.000 đồng và tiêu xài hết.