Nhóm cướp chuyên gí dao vào cổ các đôi tình nhân

Trước đó, đêm 10/5/2010, các đối tượng gồm Nguyễn Công Bình (SN 1986), Trương Văn Thách (SN 1990), Trương Văn Khương (SN 1989) và Trần Văn Thành (SN 1992), tất cả đều ở tại xã Quảng Trọ, Quảng Trạch (Quảng Bình) đã rủ nhau ra khu vực cánh đồng lúa ở xã Quảng Thọ cướp tài sản của các đôi trai gái.

Đến nơi, cả nhóm phát hiện anh Nguyễn Tiến Lợi (SN 1986, ở xã Quảng Thọ) đang ngồi tâm sự với bạn gái, các đối tượng đã bịt kín mặt rồi xông vào dùng dao gí vào cổ đôi tình nhân để khống chế và cướp 2 điện thoại di động.

Nhận được tin báo, lực lượng trinh sát Công an huyện Quảng Trạch đã tổ chức lực lượng truy xét ngay trong đêm. Qua điều tra, sàng lọc đã làm rõ 4 đối tượng nói trên và đưa về trụ sở Cơ quan điều tra để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nói trên về hành vi “Cướp tài sản”, đồng thời ra quyết định tạm giam đối với các bị can.

Theo Phong Nha (VTC)