Nhóm cướp đập phá xe máy vì nạn nhân... không mang tiền

Ngày 10-8, Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ 8 nghi can về hành vi cướp tài sản.



Nhóm cướp tại cơ quan điều tra - Ảnh L.Q.LOAN

Thông tin ban đầu, hai anh Nguyễn Văn Duy và Hoàng Văn Phương (cùng trú tại xã Chư A Thai) trình báo việc lúc 19 giờ 30 tối 3-8 đã bị một nhóm người chặn xe, dùng hung khí đe dọa và chiếm đoạt 700.000 đồng tại cầu sông Yun, xã Ia Ake.

Sau đó, anh Võ Thành Quang (trú tại tổ 2, thị trấn Phú Thiện) cũng báo về việc bị 1 nhóm chặn xe để cướp tài sản. Tuy nhiên, do anh Quang không mang theo tiền nên cả bọn đã xông vào đập phá xe máy của nạn nhân rồi bỏ đi.



Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Thiện xác định rất có thể 2 vụ việc đều do 1 nhóm gây ra nên đã huy động lực lượng điều tra truy bắt. Qua xác minh, rà soát, lực lượng Công an xác định được 8 người gây ra các vụ cướp nói trên. Từ đó, thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với 6 người là Kpă Hưng, Kpă Kek, Ksor Huar, Kpă Khang, Ksor Nha, Kpă Anet (cùng ở Gia Lai).

Hiện, Công an huyện Phú Thiện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và truy bắt những thành viên còn lại của băng cướp.