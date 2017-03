Nhóm cướp giật chuyên nhắm vào phụ nữ bị sa lưới

Ngày 4-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Phan Văn Dưỡng (sinh năm 1998), Bùi Chí Công (sinh năm 1990, ngụ An Giang) và Lê Văn Đại (sinh năm 1994, ngụ Kiên Giang) để mở rộng điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Theo điều tra ban đầu, khuya 30-6, trong lúc tuần tra mật phục tại khu phố 1A, phường An Phú (thị xã Thuận An), lực lượng công an cùng nhóm “hiệp sĩ” thuộc Đội xung kích phòng chống tội phạm phường An Phú đã phát hiện các đối tượng điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám.

Khoảng 30 phút sau, chúng đã ép xe máy của chị Huỳnh Thị Thà (sinh năm 1993, ngụ Sóc Trăng) để giật điện thoại di động. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến chị Thà bị té xuống đường.

Lập tức, tổ tuần tra ập vào khống chế, bắt giữ các thanh niên trên cùng tang vật.

Ngày 3-7, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt bốn vụ cướp giật khác của nhiều phụ nữ trên địa bàn thị xã Thuận An.

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra sự việc.