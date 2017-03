Nhóm cướp hoành hành trên quốc lộ 18 đã bị bắt

Sau một thời gian điều tra, vào lúc rạng sáng 2/7, các trinh sát Công an huyện Đầm Hà nhận được tin báo anh Lê Văn Phương, trú tại thôn Hà Tràng Tây, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên đang điều khiển xe máy từ xã Tân Bình, huyện Đầm Hà về xã Đông Hải, huyện Tiên Yên.

Khi đi đến đỉnh dốc 3 tầng thuộc huyện Đầm Hà bị một nhóm gồm 5 đối tượng đi trên 2 xe máy cùng chiều tấn công làm anh bị thương nặng, sau đó cướp xe máy rồi chạy về hướng Hải Hà.

Tại hiện trường, Công an thu được 1 đôi dép nhựa tổ ong màu trắng của nhóm cướp bỏ lại. Mở rộng điều tra, đến 15h cùng ngày, Công an Đầm Hà đã khoanh vùng được nhóm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với vận động, thuyết phục, 16h cùng ngày, Hoàng Văn Trung, 19 tuổi, trú tại xóm Giáo, xã Đầm Hà đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi cướp xe máy cùng đồng bọn.

Công an huyện Đầm Hà đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng, gồm: Đinh Đức Việt, 17 tuổi, trú tại thôn Nhâm Cao, xã Đại Bình, huyện Đầm Hà; Đoàn Văn Sơn, 21 tuổi, trú tại thôn Trung, xã Phú Hải, huyện Hải Hà; Nguyễn Trung Dũng, 17 tuổi, trú tại phố Trần Bình Trọng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà; Nguyễn Văn Nam, 17 tuổi, trú tại xã Quảng Trung, huyện Hải Hà.



Theo Tuấn Hương (CAND)