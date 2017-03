Nhóm cướp taxi sa lưới

Sáng sớm 5/6, người dân thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng, phát hiện anh Nguyễn Văn Tuấn, 35 tuổi, ĐKNKTT số 3/29/476 (thường trú tại thôn Trang Quan, xã An Đồng, cùng huyện An Dương,), là nhân viên lái xe taxi thuộc Công ty Taxi Mai Linh, đang nằm giữa bụi chuối trong tư thế bị trói chặt chân, tay, mồm bị bịt giẻ.

Nhận được tin, Công an huyện An Dương và Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an TP kịp thời có mặt tại hiện trường. Theo trình báo của người bị hại, vào hồi 20h00' ngày hôm trước, anh Tuấn lái chiếc taxi BKS 30H-2573 đón 2 thanh niên từ khu chung cư P&J (đầu cầu An Đồng, huyện An Dương,) với hợp đồng chở sang huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Khi đến một cách đồng vắng, bất ngờ anh Tuấn bị hai thanh niên trên xe dùng dây vải thít cổ, nhét giẻ vào mồm, trói chặt chân tay rồi kéo xuống ghế sau.



Các đối tượng và tang vật.

Sau khi lục soát người lấy toàn bộ tài sản, giấy tờ gồm: 2 ĐTDĐ, 1 giấy đăng ký gốc xe ôtô đang đi, 1 giấy phép lái ôtô, 1 giấy phép lái môtô, 1 thẻ ATM và hơn 400.000đ, một tên khống chế nạn nhân cho đồng bọn lại tự lái xe quay trở về huyện An Dương. Đến thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn, lợi dụng đêm tối, đối tượng đẩy người lái xe vào bụi chuối rồi tiếp tục nhảy lên chiếc xe taxi cướp được bỏ trốn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, nhóm đối tượng không chỉ cướp tài sản của lái xe, mà còn cướp cả ôtô rồi bỏ trốn. Phòng CSĐT tội phạm hình sự đã xác lập chuyên án 611C, giao cho Đội 5 chủ công, cùng các Đội 9, 10 và Công an huyện An Dương điều tra khám phá.

Qua một loạt các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/6, Ban chuyên án đã xác định đối tượng gây án gồm Phạm Văn Tiến, 23 tuổi, ở thôn Dưỡng Phú, xã An Hòa và Mai Ngọc An Trà, 21 tuổi, ở thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng. Đây là những đối tượng lười lao động, ham cờ bạc và thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Lập tức các mũi trinh sát và điều tra viên tỏa đi các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, truy kích đối tượng. Sau 3 ngày rà soát tại các địa phương, ngày 8/6, Đội 5 và Đội 9 phát hiện và thu giữ chiếc xe tang vật tại một hiệu cầm đồ ở thôn Đội Bình, xã Hòa Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, mà đối tượng đã cầm cố lấy 60 triệu đồng ăn tiêu.

Đáng chú ý, chiếc xe đã bị bọn cướp đàm liên lạc để dễ tiêu thụ và đánh lừa chủ cầm đồ.

Ngày 9/6, Thượng tá Phạm Đình Thanh, Đội trưởng Đội 10, chỉ huy một mũi trinh sát đã tóm gọn Phạm Văn Tiến tại xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Ngày 10/6, tổ công tác Đội 5, do Thiếu tá Bùi Trung Thành, Đội trưởng chỉ huy đã bắt được Mai Ngọc An Trà, khi tên này vừa từ Quảng Ninh về đến khu vực cầu treo Kiến An (Hải Phòng).

Tại cơ quan Công an, Hai đối tượng đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi cướp xe taxi nói trên. Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.



Theo Q.Phòng - V.Thịnh (CAND)