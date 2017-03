Nhóm dàn cảnh, trộm xe SH sa lưới

Ngày 11-4, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 7 (TP.HCM), cho biết vừa khám phá một băng nhóm chuyên trộm xe tay ga đắt tiền. Khi gây án, chúng dùng thiết bị phá sóng định vị để khổ chủ khó tìm xe bị mất.

Thủ đoạn “diễn kịch” trộm xe

Gần đây, tại địa bàn quận 7 liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm xe SH ở các nhà hàng, quán nhậu, trường học, tụ điểm kinh doanh… Qua xác minh, cơ quan điều tra nhận thấy các vụ trộm có cùng cách thức, thủ đoạn như nhau.

Như trường hợp anh NKT, quản lý bãi giữ xe Trường CĐ Ladec (phường Bình Thuận, quận 7). Hôm đó, có một thanh niên đến gặp anh T. yêu cầu anh phải gỡ bảng quảng cáo dựng ở trụ cột cổng ra vào bãi giữ xe. Tưởng rằng người này ở nhà kế cận bị tấm bảng quảng cáo gây ảnh hưởng nên anh T. ra gỡ bảng. Tuy nhiên, người thanh niên chưa hài lòng mà còn buộc anh T. phải gặp chủ nhà bên cạnh để xin lỗi. Người lạ đập cửa nhà kế cận gọi ai đó nhưng không có ai xuất hiện nên bỏ đi. Anh T. quay vào bãi xe thì tá hỏa khi phát hiện một xe SH gửi tại đây không cánh mà bay.





Nguyễn Quang Ngọc Đức (trái) và Đàm Đạt Văn (phải). Tang vật cơ quan công an thu giữ được. Thiết bị dùng để phá sóng định vị xe vừa trộm được. Ảnh: TK

Tương tự, anh LMT giữ xe tại tiệm spa trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7) thì có một thanh niên đi vào la lớn: “Sao mày dám chửi vợ tao?”. Anh T. cố phân trần là nhầm người rồi nhưng người này bất chấp, liên tục chửi bới đòi xử anh T. Do không muốn phiền hà, anh T. quay lưng bỏ vào trong tiệm. Một lúc sau, anh quay ra thì xe SH khách vừa gửi đã bốc hơi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã đưa vào tầm ngắm một nhóm trộm chuyên nghiệp do Đàm Đạt Văn (tự Báo, 38 tuổi, ngụ quận 10, từng có ba tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản) cầm đầu.

Phá sóng định vị xe trộm được

Chiều 7-4, qua đeo bám, trinh sát phát hiện Văn cùng đồng bọn là Nguyễn Quang Ngọc Đức (tạm trú huyện Củ Chi, có một tiền án tội trộm cắp tài sản) đi xuống quận 7. Hai nghi can rảo quanh khu vực bãi giữ xe của quán nhậu Sông Tân (phường Tân Kiểng, quận 7) và ngắm nghía chiếc SH 150i màu đen của khách vừa gửi. Theo kịch bản, Đức chạy thẳng xe vào gây sự với quản lý quán Sông Tân. Nghe ồn ào, nhân viên bảo vệ ở bãi giữ xe rời mục tiêu vào trong quán can thiệp. Lập tức Văn vào bãi giữ xe, dùng đoản phá khóa xe SH rồi thản nhiên dắt ra ngoài.

Cả hai không ngờ các trinh sát mai phục sẵn ập đến bắt quả tang. Biết bị lộ, Văn vứt bỏ xe SH chạy vào một con hẻm gần đó. Bị truy đuổi, Văn chạy vào nhà một người dân chụp lấy con dao kề vào cổ người đi đường, khống chế hòng cướp xe tẩu thoát. Tuy nhiên, trinh sát và nhiều khách trong quán túa ra bao vây. Chỉ vài phút sau, trinh sát đã tước hung khí, khóa tay Văn. Bước đầu trinh sát thu giữ của hai nghi can Văn, Đức một xe Wave, con dao bấm dài 25 cm, thanh sắt chữ L, ba cây đoản để phá khóa, hai ĐTDĐ và một thiết bị phá sóng điện thoại.

Tại cơ quan công an, Đức, Văn khai nhận nhóm trộm gồm sáu người; trong đó có bốn người trực tiếp gây án, còn hai người làm nhiệm vụ tiêu thụ tài sản phạm pháp. Thủ đoạn của chúng là đến các nhà hàng, quán nhậu, cơ sở kinh doanh, trường học dàn cảnh gây sự với quản lý, bảo vệ nhằm đánh lạc hướng cho đồng bọn vào lấy trộm xe. Khi lấy được xe, chúng dùng thiết bị phá sóng định vị trong xe để chủ nhân không thể lần ra dấu vết. Nhóm trộm nhắm đến xe tay ga đắt tiền như SH, PCX… do xe có giá bán cho các “đầu nậu” tiêu thụ 30-50 triệu đồng/chiếc. Khi đi gây án, các thành viên nhóm trộm do Văn cầm đầu luôn thủ sẵn dao bấm sẵn sàng chống trả khi bị truy đuổi.

Đức, Văn thừa nhận không nhớ đã gây ra bao nhiêu vụ trộm xe SH, chỉ nhớ khoảng chục vụ gần đây, trong đó có năm vụ tại địa bàn quận 7.

Bước đầu Công an quận 7 tạm giữ Đức, Văn để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời mở rộng điều tra, truy bắt các nghi can liên quan.

TUYẾT KHUÊ